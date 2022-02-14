"Всегда рядом. Всегда люблю" - политики трогательно поздравляют с Днем влюбленных в сети

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров нежно обратился к супруге Анастасии в День влюбленных. Политик опубликовал серию чувственных кадров в Instagram и поздравил любимую.
"С днем, неделей, месяцем, годом, жизнью любви. А еще лучше – с каждой минутой и секундой", – написал Федоров.
В материале Gazeta.ua узнаете, как политики поздравляют любимых с Днем святого Валентина.
Жена пятого президента Петра Порошенко Марина решила поделиться нежной фотографией в Instagram. На снимке супруги обнимаются. Поздравила мужчину строчками из стихотворения Лины Костенко:
"Напитись голосу твого,
Того закоханого струму,
Тієї радості і суму,
Чаклунства дивного того". Всегда рядом. Всегда люблю", - написала она и отметила Порошенко.
Бывший премьер Владимир Гройсман тоже опубликовал чувственное фото с супругой Еленой в сети.
"Люблю. С Днем влюбленных", - лаконично написал политик.
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Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель не только поздравила избранника с романтическим праздником, но и впервые показала его публике. Пара в объятиях позировала перед камерой.
"Влюблюсь в тебя каждый день", - подписала фото журналистка.
Экс-нардеп Борислав Береза показал в Facebook совместное фото с женой Натальей.
"Она идет по жизни смеясь... И я люблю ее улыбку. Женщина, с которой я встречаю 29-й День святого Валентина", - написал он.
Депутат Киевсовета от "Европейской солидарности" Леонид Емец поделился воспоминаниями со Дня влюбленных и опубликовал фото 8-летней давности с любимой Светланой.
"8 лет тому назад утром мы расписались в ЗАГСе. И уже женатым мужчиной я поехал на суды над майдановцами", - написал он в Facebook.
Глава Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев обратился к пользователям сети.
"С Днем влюбленных, друзья. Несмотря на то, что настоящая любовь штука безграничная, налогом от объема она не облагается", - написал в сообщении он.
Нардеп из "Слуги народа" Роман Грищук тоже не остался в стороне от романтического праздника и опубликовал чувственное фото с женой Анной Гресь. На черно-белом кадре супруги нежно позируют.
"Любовь победит", - коротко подписал политик и добавил смайл в виде красного сердечка.
Еще одна нардеп из "Слуги народа" Евгения Кравчук решила поделиться своеобразной валентинкой в Facebook.
"Валентинки в этом году годные", - написала она.
День святого Валентина по всему миру отмечают как День влюбленных 14 февраля. Мальчики и девочки, мужчины и женщины обмениваются валентинками - поздравительными открытками в форме сердечек. Эта традиция возникла еще в VII в. Существует много легенд и историй происхождения праздника и традиций, связанных с ним.
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