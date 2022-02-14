"Всегда рядом. Всегда люблю" - политики трогательно поздравляют с Днем влюбленных в сети

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров нежно обратился к супруге Анастасии в День влюбленных. Политик опубликовал серию чувственных кадров в Instagram и поздравил любимую.

"С днем, неделей, месяцем, годом, жизнью любви. А еще лучше – с каждой минутой и секундой", – написал Федоров.

В материале Gazeta.ua узнаете, как политики поздравляют любимых с Днем святого Валентина.

Жена пятого президента Петра Порошенко Марина решила поделиться нежной фотографией в Instagram. На снимке супруги обнимаются. Поздравила мужчину строчками из стихотворения Лины Костенко:

"Напитись голосу твого,

Того закоханого струму,

Тієї радості і суму,

Чаклунства дивного того". Всегда рядом. Всегда люблю", - написала она и отметила Порошенко.

Бывший премьер Владимир Гройсман тоже опубликовал чувственное фото с супругой Еленой в сети.

"Люблю. С Днем влюбленных", - лаконично написал политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тарас Тополя впервые поделился подробностями свадьбы с певицей Alyosha

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель не только поздравила избранника с романтическим праздником, но и впервые показала его публике. Пара в объятиях позировала перед камерой.

"Влюблюсь в тебя каждый день", - подписала фото журналистка.

Фото: instagram.com/michael.fedorov

Экс-нардеп Борислав Береза ​​показал в Facebook совместное фото с женой Натальей.

"Она идет по жизни смеясь... И я люблю ее улыбку. Женщина, с которой я встречаю 29-й День святого Валентина", - написал он.

Депутат Киевсовета от "Европейской солидарности" Леонид Емец поделился воспоминаниями со Дня влюбленных и опубликовал фото 8-летней давности с любимой Светланой.

"8 лет тому назад утром мы расписались в ЗАГСе. И уже женатым мужчиной я поехал на суды над майдановцами", - написал он в Facebook.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев обратился к пользователям сети.

"С Днем влюбленных, друзья. Несмотря на то, что настоящая любовь штука безграничная, налогом от объема она не облагается", - написал в сообщении он.

Нардеп из "Слуги народа" Роман Грищук тоже не остался в стороне от романтического праздника и опубликовал чувственное фото с женой Анной Гресь. На черно-белом кадре супруги нежно позируют.

"Любовь победит", - коротко подписал политик и добавил смайл в виде красного сердечка.

Еще одна нардеп из "Слуги народа" Евгения Кравчук решила поделиться своеобразной валентинкой в ​​Facebook.

"Валентинки в этом году годные", - написала она.

День святого Валентина по всему миру отмечают как День влюбленных 14 февраля. Мальчики и девочки, мужчины и женщины обмениваются валентинками - поздравительными открытками в форме сердечек. Эта традиция возникла еще в VII в. Существует много легенд и историй происхождения праздника и традиций, связанных с ним.