"Влюбляюсь в тебя каждый день" - Мендель впервые показала таинственного бойфренда

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель впервые показала своего избранника.

Женщина рассекретила таинственного любимого и опубликовала с ним романтические фотографии в Instagram.

Избранником журналистки оказался бывший программный директор "Голосу країни", экономист 36-летний Павел Кухта. Он был женат и у него есть дочь.

Фото: instagram.com/iuliia_mendel

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Влюбленные в объятиях позировали перед камерой.

"Влюбляюсь в тебя каждый день", - подписала фото Мендель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Экс-прес-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель пожаловалась на травлю и опубликовала эротические фото в Іnstagram. Женщина пообещала еще удивлять.