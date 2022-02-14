"Влюбляюсь в тебя каждый день" - Мендель впервые показала таинственного бойфренда

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель впервые показала своего избранника.
Женщина рассекретила таинственного любимого и опубликовала с ним романтические фотографии в Instagram.
Избранником журналистки оказался бывший программный директор "Голосу країни", экономист 36-летний Павел Кухта. Он был женат и у него есть дочь.
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Влюбленные в объятиях позировали перед камерой.
"Влюбляюсь в тебя каждый день", - подписала фото Мендель.
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Экс-прес-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель пожаловалась на травлю и опубликовала эротические фото в Іnstagram. Женщина пообещала еще удивлять.
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