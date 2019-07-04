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четверг, 04 июля 2019 14:22

"Всё равно: выживешь ты или умрешь" - принцесса сбежала от арабского шейха
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Хайя бинт аль-Хусейн сбежала от правителя Думая Мухаммеда аль-Мактума с двумя детьми
Фото: pronedra.ru
Хайя бинт аль-Хусейн сбежала от правителя Думая Мухаммеда аль-Мактума с двумя детьми
Хайя бинт аль-Хусейн сбежала от правителя Думая Мухаммеда аль-Мактума с двумя детьми
Хайя бинт аль-Хусейн сбежала от правителя Думая Мухаммеда аль-Мактума с двумя детьми

В минувшие выходные одна из 6 жен правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда аль-Мактума, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, сбежала от него с 2 детьми и $39 млн.

Жену шейха не видели на публике с конца зимы.

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По одним слухам, сейчас принцесса с детьми живет в Лондоне, по другим - попросила политического убежища в Германии.

Шейх аль-Хусейн поделился в сети жутким стихотворением, в котором обратился к беглянке.

"Ты живешь и умираешь. Некоторые ошибки считаются изменой. Ты изменила моему доверию, а еще показала свое истинное нутро. Тебе больше нет места рядом со мной. Мне все равно, выживешь ты или умрешь", - говорилось в строках послания.

На побег решилась не только Хайя. От правителя Дубая в прошлом году сбежала дочь Латифа. Ее нашли и насильно вернули отцу.

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Дата
04
июля

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