Впервые за долгое время Бритни Спирс показала подписчикам любимого

Американская исполнительница 39-летняя Бритни Спирс впервые за долгое время опубликовала романтические фотографии с фитнес-тренером 27-летним Сэмом Асгари. Пара нежно позировала на камеру.

Впервые за долгое время снимки певица показала в Instagram. Поп-звезда и ее любимый сфотографировали момент перед поцелуем.

Фитнес-тренер также поделился общими фотографиями.

Фото: instagram.com/britneyspears

"Летнее время", - подписал Асгари фото.

В комментариях под постом фаны певицы отметили, что она выглядит счастливой.

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"Я счастлива, когда Бритни счастлива", "Выглядит счастливой", "Эти фото лучше, чем ее странные танцы", "Красивая пара", "Какое светлое фото", "Волшебные".

Джейми Спирс, отец и опекун американской певицы Бритни Спирс заявил, что она страдает деменцией. Об этом идет речь в документах, которые он предоставил в качестве доказательства того, что певица нуждается в опеке. Журналисты такие доводы считают странными, поскольку ранее о якобы заболевании известно не было.