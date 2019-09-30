Впервые в истории агентом 007 стала женщина: фото со съемок бондианы появились в сети

В сети появились фото британской актрисы Лашаны Линч, которая сыграет первую женщину агента 007 в фильме о Джеймсе Бонде.
Первые снимки со съемок киноленты опубликовали на просторах Instagram.
Актрису сфотографировали в форме, с наушниками и арсеналом оружия на съемочной площадке в Италии.
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Линч станет первой женщиной, которая выполнит эту культовую роль. Новости о том, что в новом фильме агентом 007 станет женщина разделил поклонников бондианы на два противоположных лагеря.
Дэниел Крейг вернется к своей роли шпиона, однако в фильме его герой будет в отставке, когда его снова вызовут на службу.
Премьера фильма под названием "Нет времени умирать" (No Time to Die) запланирована на апрель 2020 года.
Британская актриса Лашана Линч сыграет нового агента 007 в 25-м фильме о суперагента Джеймса Бонда. Такое решение приняли благодаря вмешательству феминистской телесценаристкы Фиби Уоллер-Бридж. Это стало известно еще летом 2019-го.
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