Впервые в истории агентом 007 стала женщина: фото со съемок бондианы появились в сети

Фото: @queeryessirain

Автор: @lashanalynch Лашана Линч стала первой женщиной агентом 007.

В сети появились фото британской актрисы Лашаны Линч, которая сыграет первую женщину агента 007 в фильме о Джеймсе Бонде.

Первые снимки со съемок киноленты опубликовали на просторах Instagram.

Актрису сфотографировали в форме, с наушниками и арсеналом оружия на съемочной площадке в Италии.

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Линч станет первой женщиной, которая выполнит эту культовую роль. Новости о том, что в новом фильме агентом 007 станет женщина разделил поклонников бондианы на два противоположных лагеря.

Дэниел Крейг вернется к своей роли шпиона, однако в фильме его герой будет в отставке, когда его снова вызовут на службу.

Премьера фильма под названием "Нет времени умирать" (No Time to Die) запланирована на апрель 2020 года.

Британская актриса Лашана Линч сыграет нового агента 007 в 25-м фильме о суперагента Джеймса Бонда. Такое решение приняли благодаря вмешательству феминистской телесценаристкы Фиби Уоллер-Бридж. Это стало известно еще летом 2019-го.