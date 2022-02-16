"Впервые кайфую от себя" - Стужук покрасовалась похудевшей фигурой в бикини

Блогер-миллионник София Стужук, похудевшая на 10 кг, опять порадовала поклонников откровенными фото.

Многодетная мать часто делится пикантными кадрами. На этот раз женщина опубликовала фото отдыха в Дубае в Іnstagram.

"Неужели в моей жизни начался период, когда я нравлюсь себе? Да, над любовью к себе еще хватает "работы", но такой путь уже проделан. Столько пазлов начинает сходиться понемногу. Столько всего понимается", - написала блогер.

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На фото звезда позирует в розовом купальнике и в белой рубашке.

"Впервые в жизни кайфую от себя", - радуется инфлюенсер.

Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Блогер-миллионник София Стужук продолжает радовать поклонников откровенными фото. Многодетная мать позировала перед камерой в стильном костюме цвета хаки без бюстгальтера и перечислила вещи, которые помогают ей оставаться в гармонии с собой. Пост опубликовала в Instagram.