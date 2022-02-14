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понедельник, 14 февраля 2022 16:28

Стужук в костюме без лифчика назвала вещи, помогающие оставаться в гармонии с собой
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Блогер-миллионник София Стужук, которой наконец-то удалось вернуть прежние формы, продолжает радовать поклонников откровенными фото.

Многодетная мать позировала перед камерой в стильном костюме цвета хаки без бюстгальтера и перечислила вещи, которые помогают ей оставаться в гармонии с собой. Пост звезда сети опубликовала в Instagram.

Инфлюэнсер пишет, что больше всего ей помогает в сложных ситуациях - уверенность и замедление.

"Остановиться, успокоиться, дать себе время. Судорожные поиски ответов и "выходов" еще больше загоняют, - пишет блогер.

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Блогер София Стужук опубликовала пикантные фото
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk
Блогер София Стужук опубликовала пикантные фото
Блогер София Стужук опубликовала пикантные фото
Блогер София Стужук опубликовала пикантные фото
Блогер София Стужук опубликовала пикантные фото

Она добавляет, что нужно фокусироваться на положительных вещах и позволять себе быть слабее. Кроме того, не искать виновных и уметь отпускать негативные мысли.

"Изменение обстановки, перезагрузка: путешествия, отдых в спа, тусовка, какая-то активность. И да, даже покрасить волосы, изменить образ и лично для меня пластика была тоже своеобразным инструментом", - пишет Стужук.

Инфлюэнсер говорит, что ей помогает и психолог, ведь по словам блогера, "иногда мы не готовы знать правильные ответы".

Блогер София Стужук опубликовала пикантные фото и поразмышляла о мировосприятии. Инфлюэнсер нередко щеголяет своей похудевшей фигурой перед подписчиками. На этот раз женщина показала в Instagram кадры, на которых она только в белье и кроссовках с толстой подошвой.

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