Стужук в костюме без лифчика назвала вещи, помогающие оставаться в гармонии с собой

Блогер-миллионник София Стужук, которой наконец-то удалось вернуть прежние формы, продолжает радовать поклонников откровенными фото.

Многодетная мать позировала перед камерой в стильном костюме цвета хаки без бюстгальтера и перечислила вещи, которые помогают ей оставаться в гармонии с собой. Пост звезда сети опубликовала в Instagram.

Инфлюэнсер пишет, что больше всего ей помогает в сложных ситуациях - уверенность и замедление.

"Остановиться, успокоиться, дать себе время. Судорожные поиски ответов и "выходов" еще больше загоняют, - пишет блогер.

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Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Она добавляет, что нужно фокусироваться на положительных вещах и позволять себе быть слабее. Кроме того, не искать виновных и уметь отпускать негативные мысли.

"Изменение обстановки, перезагрузка: путешествия, отдых в спа, тусовка, какая-то активность. И да, даже покрасить волосы, изменить образ и лично для меня пластика была тоже своеобразным инструментом", - пишет Стужук.

Инфлюэнсер говорит, что ей помогает и психолог, ведь по словам блогера, "иногда мы не готовы знать правильные ответы".

Блогер София Стужук опубликовала пикантные фото и поразмышляла о мировосприятии. Инфлюэнсер нередко щеголяет своей похудевшей фигурой перед подписчиками. На этот раз женщина показала в Instagram кадры, на которых она только в белье и кроссовках с толстой подошвой.