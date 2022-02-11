Стужук в белье изгибалась перед камерой и поразмышляла о мировосприятии

Блогер София Стужук опубликовала пикантные фото и поразмышляла о мировосприятии.

Инфлюэнсер нередко щеголяет своей похудевшей фигурой перед подписчиками. На этот раз женщина показала в Instagram кадры, на которых она только в белье и кроссовках с толстой подошвой.

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Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Звезда сети снялась в разных ракурсах. Стужук выгибалась перед камерой, лежа на диване в фотостудии.

"Мир не такой, какой есть. Мир такой, какие мы. Это абсолютно верно. Наши законы, догмы, ограничения, установки, принципы, паттерны. Они формируют нашу реальность", - написала блогер под постом.

Блогер-миллионник София Стужук откровенно рассказала о том, как воспитывает троих детей: сына Дэвида и дочерей Лолиту и Оливию. Многодетная мама призналась, что могла выплеснуть эмоции, когда была "не в ресурсе".