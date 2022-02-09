"Срывалась и могла потрясти" - Стужук выплескивала эмоции на детей, когда была "не в ресурсе"

Блогер-миллионник София Стужук откровенно рассказала о том, как воспитывает троих детей: сына Дэвида и дочерей Лолиту и Оливию.

Многодетная мама призналась, что могла выплеснуть эмоции, когда была "не в ресурсе". Об этом она рассказала в интервью "Ходят слухи".

"Были ситуации, когда срывалась. Потрясти могла. Еще в прошлых отношениях, до рождения Оливии. Когда сидела дома целый день, без няни. Я была очень измотана. А еще мужа не было, приходил ночью. Я была злая, мне было плохо и конечно раздражало все", - рассказала Стужук.

Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Блогер призналась, что от срывов на детей чувствовала себя еще хуже. Ей не хотелось этого делать.

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"Я никого не осуждаю, но сама думаю, что это не правильно. И точно понимаю, если так поступают, то точно не от положительных чувств и эмоций. У каждого свои обстоятельства. Но насколько женщина чувствует себя спокойной и счастливой, так она выстраивает взаимоотношения с детьми", - добавила инфлюэнсер.

Многодетная мама говорит, что от детей устает, когда с ними проводит много времени.

Блогер София Стужук призналась, что ей наконец-то удалось вернуть прежние формы. Мать троих детей в течение года пыталась похудеть. Радостной новостью поделилась в Instagram. Также звезда сети показала, как выглядела раньше.