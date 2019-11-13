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среда, 13 ноября 2019 11:41

Впереди - долгое восстановление: "Руки-базуки" лишился имплантов

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Впереди - долгое восстановление: &quot;Руки-базуки&quot; лишился имплантов
Кириллу Терешину вырезали импланты из рук. Фото: metronews.ru

Скандальный российский бодибилдер Кирилл Терешин по прозвищу "Руки-базуки" лишился своих искусственных бицепсов. Их сделал ранее с помощью инъекций Синтола.

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"Рукам-базука удалили его главное достижение в жизни. Теперь он парень с обычными конечностями. Важную операцию провели в московской клинике - синтол и другие странные вещества смогли вывести. Теперь Кирилл Терешин отправился на реабилитацию, впереди - долгое восстановление", - говорится в сообщении Telegram канал Mash.

Российский бодибилдер 21-летний Кирилл Терешин уколол в бицепсы 6 л сентолу для роста мышц. Промышленно препарат изготавливают из жира, лидокаина (обезболивающее. - ГПУ) и спирта. Рецепт не разглашают. Кирилл сделал смесь сам из оливкового масла, лидокаина и бутилового спирта. В течение месяца делал 10 инъекций по 20 мг в день. Увеличил объем мышц до 58 см. Потратил на "руки-базуки" 300 тыс. Руб. - почти 138 тыс. грн.

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