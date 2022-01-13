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четверг, 13 января 2022 13:12

Возлюбленная Павлика показала, как дети певца от предыдущих браков отреагировали на ее беременность
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Блогер и жена артиста Виктора Павлика Екатерина продемонстрировала, как старшие дети артиста узнали о ее беременности
Фото: instagram.com/repyahovakate
15 июня Павлик стал отцом в четвертый раз
Блогер и жена артиста Виктора Павлика Екатерина продемонстрировала, как старшие дети артиста узнали о ее беременности
Екатерина родила ему сына Михаила
15 июня Павлик стал отцом в четвертый раз

Блогер и жена артиста Виктора Павлика Екатерина поделилась в сети видео из личного архива.

В ролике певец сообщает детям от предыдущих браков - сыну Александру и дочери Кристине - о беременности любимой. Трогательную реакцию показала в Instagram.

"Видео, которое я хотела опубликовать еще год назад, но почему-то этого не делала. И вот пришло время. Видео о том, как муж сообщил о пополнении в нашей семье сыну и дочери, а я племяннице Насте. На тот момент мы еще не знали, кто будет: девочка или мальчик", - подписала видео блогер.

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

В четвертый раз стал отцом артист 55-летний Виктор Павлик. Жена и концертный директор Екатерина Репьяхова подарила мужу сына Михаила 15 июня. От первой жены Лиды Павлик имеет сына Александра, от второй - дочь Кристину. Сын Павел, которого певцу родила третья жена Лариса Созаева, умер в прошлом году - он долго боролся с раком.

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Дата
13
января

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