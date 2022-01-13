Возлюбленная Павлика показала, как дети певца от предыдущих браков отреагировали на ее беременность

Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогер и жена артиста Виктора Павлика Екатерина поделилась в сети видео из личного архива.

В ролике певец сообщает детям от предыдущих браков - сыну Александру и дочери Кристине - о беременности любимой. Трогательную реакцию показала в Instagram.

"Видео, которое я хотела опубликовать еще год назад, но почему-то этого не делала. И вот пришло время. Видео о том, как муж сообщил о пополнении в нашей семье сыну и дочери, а я племяннице Насте. На тот момент мы еще не знали, кто будет: девочка или мальчик", - подписала видео блогер.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

В четвертый раз стал отцом артист 55-летний Виктор Павлик. Жена и концертный директор Екатерина Репьяхова подарила мужу сына Михаила 15 июня. От первой жены Лиды Павлик имеет сына Александра, от второй - дочь Кристину. Сын Павел, которого певцу родила третья жена Лариса Созаева, умер в прошлом году - он долго боролся с раком.