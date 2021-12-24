Наоми Кэмпбелл в 50 лет, а Виктор Павлик – в 55: кто из звезд стали родителями в 2021-м

На днях звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов крестили сына Даниила. Родителями во второй раз стали 19 августа. Пара воспитывает еще сына 4-летнего Ивана. А телеведущая может называться многодетной матерью. У Осадчей есть еще взрослый сын Илья от предыдущего брака с Олегом Полищуком.

У кого еще из звезд появились на свет дети в этом году, рассказывает Gazeta.ua.

Автор: коллаж Gazeta.ua Американская модель Эмили Ратаковски родила первенца, а ведущая Екатерина Осадчая и певица Анастасия Приходько стали многодетными матерями

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли стала матерью во второй раз еще в начале года. Родила дочь Лили 8 января от любимого, имя которого держит в секрете. Пара также воспитывает 7-летнюю Лару от бывшего мужа турецко-германской актрисы.

Американская модель Эмили Ратаковски родила первенца 8 марта. Отцом сына Сильвестра Аполло является актер и продюсер Себастьян Бир-Макклард.

Новостью о том, что стала матерью, ошеломила певица Анастасия Приходько. 25 марта родила сына Луку от второго мужа Александра. У супругов есть 6-летний Гордей.

Певица тщательно скрывала беременность, а о родах рассказала только в апреле. Как признавалась Приходько, держала это в тайне, потому что волновалась, сможет ли родить в 33 года. Также исполнительница воспитывает дочь 11-летнюю Нану от предыдущих отношений.

Телеведущий Сергей Притула 25 мая стал многодетным отцом. Жена Екатерина подарила любимому дочь Стефанию. Пара воспитывает общую дочь Соломию. А также у Притулы есть сын Дмитрий от бывшей.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тайная свадьба, трехдневный праздник и церемония среди Карпат: кто из звезд женился в 2021-м

Сенсацией стало то, что американская топ-модель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью в 50 лет. Ее дочь родилась в мае. Однако кто отец и как именно она появилась на свет, неизвестно. Деталями личной жизни Кэмпбелл предпочитает не делиться. Поклонники модели предполагают, что она усыновила младенца или обратилась к суррогатной матери.

4 июня у внука королевы Великобритании Елизаветы II принца Гарри и его жены Меган Маркл родилась дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Супруги стали родителями во второй раз. Лилибет заняла восьмое место в очереди на королевский престол Великобритании.

Звезда супергеройской ленты "Чудо-женщина" Галь Гадот родила третьего ребенка в конце июня. Дочь от бизнесмена Ярона Версана назвали Даниэлой. Пара также воспитывает 9-летнюю Альму и 4-летнюю Маю.

В четвертый раз стал отцом артист Виктор Павлик в 55 лет. Жена и концертный директор Екатерина Репьяхова подарила мужу сына Михаила 15 июня. От первой жены Лиды Павлик имеет сына Александра, от второй - дочь Кристину. Сын Павел, которого певцу родила третья жена Лариса Созаева, умер в прошлом году - он долго боролся с раком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блогерские ссоры и измены одного из самых богатых мужчин мира: какие звездные пары распались в 2021 году

У героя реалити "Холостяк-9" Никиты Добрынина и его избранницы Даши Квитковой появился первенец в июле. Блогер родила сына Льва.

Певица Бритни Спирс редко показывает фото с сыновьями 16-летним Шоном Престоном и 15-летним Джейденом Джеймсом. Аргументирует тем, что дети уже взрослые, и она не может публиковать снимки без их согласия.