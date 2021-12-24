 
Ексклюзивы
1/5
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 45
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Просмотров: 369
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
Просмотров: 378
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Просмотров: 2385
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Просмотров: 450
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 612
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 2970
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4437
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 252
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1125
Фото
Все фото
11
7
9
5
10
Наоми Кэмпбелл в 50 лет, а Виктор Павлик – в 55: кто из звезд стали родителями в 2021-м
Наоми Кэмпбелл в 50 лет, а Виктор Павлик – в 55: кто из звезд стали родителями в 2021-м
&quot;Дешевый трюк и скандал&quot;. Украинку показали воровкой в сериале, сети разозлились
"Дешевый трюк и скандал". Украинку показали воровкой в сериале, сети разозлились
Wellboy перевоплотился в вора из &quot;Один дома&quot;, а Кристина Соловий - в колдунью из &quot;Гарри Поттера&quot;: яркие фото
Wellboy перевоплотился в вора из "Один дома", а Кристина Соловий - в колдунью из "Гарри Поттера": яркие фото
Онуфрийчук после упреков Кароль показалась в бикини и интригующе подписала снимок
Онуфрийчук после упреков Кароль показалась в бикини и интригующе подписала снимок
В годовщину свадьбы: Лилия Ребрик с мужем восхитили нежными образами новобрачных
В годовщину свадьбы: Лилия Ребрик с мужем восхитили нежными образами новобрачных
Видео
Все видео
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
Интервью
1/5
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 288
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1917
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1107
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 486
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2898
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 декабря 2021
Просмотров: 18
Якщо розбирати матрьошку
Хто ви? – питають у народів. Німці кажуть: ми – німці, поляки гонорово дістають паспорт. Не сумніваємося й ми з вами. Всі по світу ...
пятница, 24 декабря 2021 16:11

Наоми Кэмпбелл в 50 лет, а Виктор Павлик – в 55: кто из звезд стали родителями в 2021-м
11

  Комментировать

На днях звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов крестили сына Даниила. Родителями во второй раз стали 19 августа. Пара воспитывает еще сына 4-летнего Ивана. А телеведущая может называться многодетной матерью. У Осадчей есть еще взрослый сын Илья от предыдущего брака с Олегом Полищуком.

У кого еще из звезд появились на свет дети в этом году, рассказывает Gazeta.ua.

Автор: коллаж Gazeta.ua
  Американская модель Эмили Ратаковски родила первенца, а ведущая Екатерина Осадчая и певица Анастасия Приходько стали многодетными матерями
Американская модель Эмили Ратаковски родила первенца, а ведущая Екатерина Осадчая и певица Анастасия Приходько стали многодетными матерями

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли стала матерью во второй раз еще в начале года. Родила дочь Лили 8 января от любимого, имя которого держит в секрете. Пара также воспитывает 7-летнюю Лару от бывшего мужа турецко-германской актрисы.

Американская модель Эмили Ратаковски родила первенца 8 марта. Отцом сына Сильвестра Аполло является актер и продюсер Себастьян Бир-Макклард.

Новостью о том, что стала матерью, ошеломила певица Анастасия Приходько. 25 марта родила сына Луку от второго мужа Александра. У супругов есть 6-летний Гордей.

Певица тщательно скрывала беременность, а о родах рассказала только в апреле. Как признавалась Приходько, держала это в тайне, потому что волновалась, сможет ли родить в 33 года. Также исполнительница воспитывает дочь 11-летнюю Нану от предыдущих отношений.

Телеведущий Сергей Притула 25 мая стал многодетным отцом. Жена Екатерина подарила любимому дочь Стефанию. Пара воспитывает общую дочь Соломию. А также у Притулы есть сын Дмитрий от бывшей.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов во второй раз стали родителями 19 августа
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy
Американская модель Эмили Ратаковски родила первенца 8 марта
Новость о том, что стала матерью, ошеломила певица Анастасия Приходько. 25 марта родила сына Луку
Телеведущий Сергей Притула 25 мая стал многодетным отцом. Его жена Екатерина подарила любимому дочь Стефанию
Сенсацией стало то, что американская топ-модель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью в 50 лет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тайная свадьба, трехдневный праздник и церемония среди Карпат: кто из звезд женился в 2021-м

Сенсацией стало то, что американская топ-модель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью в 50 лет. Ее дочь родилась в мае. Однако кто отец и как именно она появилась на свет, неизвестно. Деталями личной жизни Кэмпбелл предпочитает не делиться. Поклонники модели предполагают, что она усыновила младенца или обратилась к суррогатной матери.

4 июня у внука королевы Великобритании Елизаветы II принца Гарри и его жены Меган Маркл родилась дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Супруги стали родителями во второй раз. Лилибет заняла восьмое место в очереди на королевский престол Великобритании.

Звезда супергеройской ленты "Чудо-женщина" Галь Гадот родила третьего ребенка в конце июня. Дочь от бизнесмена Ярона Версана назвали Даниэлой. Пара также воспитывает 9-летнюю Альму и 4-летнюю Маю.

В четвертый раз стал отцом артист Виктор Павлик в 55 лет. Жена и концертный директор Екатерина Репьяхова подарила мужу сына Михаила 15 июня. От первой жены Лиды Павлик имеет сына Александра, от второй - дочь Кристину. Сын Павел, которого певцу родила третья жена Лариса Созаева, умер в прошлом году - он долго боролся с раком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блогерские ссоры и измены одного из самых богатых мужчин мира: какие звездные пары распались в 2021 году

У героя реалити "Холостяк-9" Никиты Добрынина и его избранницы Даши Квитковой появился первенец в июле. Блогер родила сына Льва.

Певица Бритни Спирс редко показывает фото с сыновьями 16-летним Шоном Престоном и 15-летним Джейденом Джеймсом. Аргументирует тем, что дети уже взрослые, и она не может публиковать снимки без их согласия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наоми Кэмпбелл в 50 лет, а Виктор Павлик – в 55: кто из звезд стали родителями в 2021-м». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Старшеклассница выжила в джунглях после падения самолета

Самое читаемое
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в столичной гостинице
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в столичной гостинице Просмотров: 19377
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook Просмотров: 8109
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
4
 Просмотров: 7209
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот "нюдсочетверг"
10
 Просмотров: 5877
13-летний борец жестоко поиздевался над девушкой в школе
13-летний борец жестоко поиздевался над девушкой в школе Просмотров: 4464
Знаменитости
"Дешевый трюк и скандал". Украинку показали воровкой в сериале, сети разозлились
"Дешевый трюк и скандал". Украинку показали воровкой в сериале, сети разозлились
7
 Просмотров: 855
Wellboy перевоплотился в вора из "Один дома", а Кристина Соловий - в колдунью из "Гарри Поттера": яркие фото
Wellboy перевоплотился в вора из "Один дома", а Кристина Соловий - в колдунью из "Гарри Поттера": яркие фото
9
 Просмотров: 801
Онуфрийчук после упреков Кароль показалась в бикини и интригующе подписала снимок
Онуфрийчук после упреков Кароль показалась в бикини и интригующе подписала снимок
5
 Просмотров: 2313
В годовщину свадьбы: Лилия Ребрик с мужем восхитили нежными образами новобрачных
В годовщину свадьбы: Лилия Ребрик с мужем восхитили нежными образами новобрачных
10
 Просмотров: 1512
"Оставила телефон на прилавке" - Lida Lee вспомнила первое путешествие за границу
"Оставила телефон на прилавке" - Lida Lee вспомнила первое путешествие за границу Просмотров: 99
Больше всего комментируют
8
Порошенко подписали арест с 1 млрд грн залога - СМИ
3
TikTok обогнал Google за количеством посещений домена
3
Путин не может "выстроить" отношения с Зеленским, который "под влиянием нациков"
3
Адвокат Порошенко раскрыл подробности относительно повестки Зеленскому
2
РФ может нанести по Украине ядерный удар - председатель ВР Стефанчук
Голосов: 44042
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть