"Военная помощь в день свадьбы моей дочери" - Джим Керри нарисовал карикатуру на разговор Зеленского и Трампа

Американский актер и комик Джим Керри нарисовал карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Рисунок знаменитость запостил в Twitter.
На изображении Трамп обращается к Зеленскому с цитатой главного героя фильма "Крестный отец".
"Однажды - этот день может никогда и не наступить - я попрошу тебя об услуге. Но до тех пор прими от меня этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери", - говорил карикатурный Трамп.
The Fraudfather made Zelensky "an offer he couldn't refuse". pic.twitter.com/qnFFNB5M32— Jim Carrey (@JimCarrey) 6 октября 2019 г.
"Отец-мошенник сделал Зеленскому "предложение, от которого невозможно отказаться", - подписал рисунок Керри.
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26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Жалоба была рассекречена.
Трамп просил Зеленского возобновить расследование по компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за предполагаемого давления на президента Украины.
Президент США Дональд Трамп предложил начать процедуру импичмента спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
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