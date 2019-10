"Военная помощь в день свадьбы моей дочери" - Джим Керри нарисовал карикатуру на разговор Зеленского и Трампа

Американский актер и комик Джим Керри нарисовал карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Рисунок знаменитость запостил в Twitter.

На изображении Трамп обращается к Зеленскому с цитатой главного героя фильма "Крестный отец".

"Однажды - этот день может никогда и не наступить - я попрошу тебя об услуге. Но до тех пор прими от меня этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери", - говорил карикатурный Трамп.

The Fraudfather made Zelensky "an offer he couldn't refuse". pic.twitter.com/qnFFNB5M32