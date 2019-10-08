"Военная помощь в день свадьбы моей дочери" - Джим Керри нарисовал карикатуру на разговор Зеленского и Трампа

Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа. Фото: Reuters

Американский актер и комик Джим Керри нарисовал карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Рисунок знаменитость запостил в Twitter.

На изображении Трамп обращается к Зеленскому с цитатой главного героя фильма "Крестный отец".

"Однажды - этот день может никогда и не наступить - я попрошу тебя об услуге. Но до тех пор прими от меня этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери", - говорил карикатурный Трамп.

The Fraudfather made Zelensky "an offer he couldn't refuse". pic.twitter.com/qnFFNB5M32 — Jim Carrey (@JimCarrey) 6 октября 2019 г.

"Отец-мошенник сделал Зеленскому "предложение, от которого невозможно отказаться", - подписал рисунок Керри.

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26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Жалоба была рассекречена.

Трамп просил Зеленского возобновить расследование по компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.

После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за предполагаемого давления на президента Украины.

Президент США Дональд Трамп предложил начать процедуру импичмента спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.