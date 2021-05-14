Внучка Ротару захватила элегантным образом

Внучка украинской певицы Софии Ротару, 19-летняя модель Соня Евдокименко поразила своих подписчиков в Instagram стильными фотографиями.

Девушка снялась в мужском классическом костюме, сидя на стуле. Чоно-белые снимки добавляют загадочности образу.

"Заставьте ее почувствовать себя в стихах", - подписала фото Евдокименко.

Поклонники засыпали Соню комплиментами: "Красивая", "Особое стихотворение", "Хороший снимок".

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Внучка украинской певицы Софии Ротару 19-летняя Соня Евдокименко впервые опубликовала фото со своим бойфрендом Денисом Жадановым, 32 года. Денис Жаданов родом из Одессы, живет и работает сфере IT в США. Он является вице-президентом по маркетингу компании Readdle.