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вторник, 18 июня 2019 13:37

Владимир Кличко прокатился на доске по Днепру

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Автор: Instagram
  Владимир Кличко завершил спортивную карьеру в августе 2017 года
Владимир Кличко завершил спортивную карьеру в августе 2017 года

Боксер Владимир Кличко опубликовал позитивное видео на странице в Instagram. В ролике видно, как спортсмен катается на вейкборде по Днепру.

"Наконец нашел водичку, где можно оседлать волны, а Шеннон Бриггс не будет портить мне удовольствие. Кажется, он оставил меня в покое", - написал Владимир под видео.

Переглянути цей допис в Instagram

Finally found some water to ride waves #xpark without @cannon_briggs spoiling my fun. Guess he "Let me go Champ"

Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

Брат мэра Киева таким образом напомнил об истории, которая произошла в 2014 году. Тогда Владимир катался на SUP-доске неподалеку Голливуда. Американский боксер Шеннон Бриггс очень хотел, чтобы украинец признал его чемпионом. Подплыл на моторной лодке и приказал водителю "создавать" волны вокруг Кличко.

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Владимир предупредил Бриггса, что его шутки с волнами совсем несмешны, однако американца это не остановило. Кличко не удержал равновесие и упал в воду.

Любимая фраза Бриггса - "Let's go Champ", которую и обыграл Владимир в своей подписи.

Недавно экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в очередной раз обратился к Владимиру Кличко. Британец заявил, что украинец - неудачник и никогда не был хорошим боксером.

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