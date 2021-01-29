Влад Яма вспомнил, как расплакался на уроке музыки

Яма расстроился настолько, что расплакался. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Хореограф Влад Яма рассказал, как он расстроился из 1-ю плохую оценку в дневнике. Он вспомнил, что во 2-м классе был отличником, но позже ввели урок музыки.

"На первое занятие пришел учитель - такой мужик с баяном. Помню, как он проверял наши умения. Учитель с нами не познакомился, а начал слушать, как мы поем. И сразу выставлял оценки в дневник. Так я получил свою первую в жизни тройку" - сказал мужчина за кулисами "Вар'яти-шоу", которое показывает "Новий канал".

Яма расстроился настолько, что расплакался.

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"Учитель очень проникся моим плачем. Исправил тройку на пятерку, дорисовав хвостика. Домой я ушел довольный, но с ощущением, что совсем не умею петь", - добавил он.

Хореограф Влад Яма рассказал, что его самая большая фобия - это кошки. Мужчина отметил, что этот страх преследует его с детства.