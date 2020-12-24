"Пробежала по всему телу и поцарапали". Влад Яма признался, какая его самая большая фобия

Танцор признался, что боялся котов не только в детстве. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Хореограф Влад Яма рассказал, что его самая большая фобия - это кошки. Мужчина отметил, что этот страх преследует его с детства.

"Все началось с того, что на меня напала кошка. Она прыгнула на меня, потом пробежала по всему телу и очень поцарапали. После того это случалось еще несколько раз", - рассказал Влад Яма на шоу "Хто зверху?", что показывает "Новий канал".

Танцор признался, что боялся котов не только в детстве.

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"Когда только приехал в Киев, снял комнату. Заплатил за 2 месяца, поселился. Ночью узнал, что у хозяйки есть кошка. Она сначала пыталась попасть в мою комнату, а на следующий день поцарапала самой же владелицу. После этого сразу съехал", - отметил Яма за кулисами.

Танцовщица Илона Гвоздева поделилась подробностями, как ее планы изменились из-за пандемии. Хореограф призналась, что ее 2020-й был расписан до декабря и должен был быть плодотворным и перспективным.