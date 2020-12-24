Хореограф Гвоздева назвала преимущества и недостатки своего 2020-го

Танцовщица Илона Гвоздева поделилась подробностями, как ее планы изменились из-за пандемии. Хореограф призналась, что ее 2020-й был расписан до декабря и должен был быть плодотворным и перспективным.

"Из-за карантина отменилась почти вся работа. Осталась только частичная занятость в КНУКиИ на дистанционном обучении, а также индивидуальные уроки танцев. С марта по сентябрь полностью остановилась работа в моей студии. Все поездки за границу перенесла на 2021", - поделилась женщина.

Фото: предоставлено пиар-агентом танцовщицы

Гвоздевой удалось станцевать 2 эфиры на 8-м месяце беременности в танцевальном шоу.

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"Конечно, есть и плюсы в этом карантине. У меня впервые за несколько лет был настолько длительный отпуск и так много времени для моей семьи, что нам с мужем удалось повлиять на демографическую ситуацию в стране. Мы запланировали сына, и 11 октября Доминик появился на свет", - отметила танцовщица.

Победительница "Танцев со звездами 2018" Илона Гвоздева рассказала, каким было праздничное утро для ее ребенка. Дочь танцовщицы 5-летняя Рия нашла презенты от Святого Николая.