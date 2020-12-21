"Не все подарки помещаются в носок". Илона Гвоздева рассказала, что подарила дочери

Победительница "Танцев со звездами 2018" Илона Гвоздева рассказала, каким было праздничное утро для ее ребенка.

Автор: предоставлено пиар-агентом танцовщицы 5-летняя Рия нашла презенты от Святого Николая

Дочь танцовщицы 5-летняя Рия нашла презенты от Святого Николая.

"Обычно кладу подарки под подушку. Моя мама всегда клала их в наволочку, чтобы я не сразу находила. Я еще в детстве запомнила это место и тоже так делаю. В носок не кладу, так как Рия сразу все найдет, да и не все подарки вмещаются в носок", - рассказала Гвоздева.

Письмо Святому Николаю дочь Илоны Гвоздевой не писала. Единственное, что девочка не хотела найти под подушкой, – это розги за плохое поведение.

Автор: предоставлено пиар-агентом танцовщицы 5-летняя Рия нашла презенты от Святого Николая

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дома я не строгая по поводу этикета" - Екатерина Кухар удивила зрителей

"Наша дочь знает, что Николай может принести и розги. Очень боится найти их. Поэтому вчера Рия решила повторить сразу все стихи, навести порядок в комнате и легла спать сама в 21:00. Подарки она получила не только от родителей, а и от бабушек и дедушек. Мы с мужем подарили ей плюшевого мишку, динозавра и любимые сладости", - поделилась звезда.

Победительница "Танців з зірками 2018" Илона Гвоздева вместе с семьей уже украсила праздничное дерево. Украинская хореограф Илона Гвоздева впервые отмечает Новый год в качестве дважды мамы – 5-летней дочери Рии и 2-месячного сына Доминика. Свою елку семья Илоны наряжала в полном составе вместе с мужем Иваном, ведь для них это уже традиция.