"Наряжать елку - это наш семейный ритуал". Как Илона Гвоздева готовится к праздникам

Победительница "Танців з зірками 2018" Илона Гвоздева вместе с семьей уже украсила праздничное дерево.

Украинская хореограф Илона Гвоздева впервые отмечает Новый год в качестве дважды мамы – 5-летней дочери Рии и 2-месячного сына Доминика. Свою елку семья Илоны наряжала в полном составе вместе с мужем Иваном, ведь для них это уже традиция.

Фото: предоставлено пиар-агентом танцовщицы

"Наряжать елку – это наш семейный ритуал, который всех сближает. Это до слез трогательно. В процессе мы можем съесть пару мандарин, конфет, все бегаем, смеемся, веселимся, слушаем музыку. Впервые за 11 лет совместной жизни с супругом мы поставили искусственную елку. Решили сделать ни мне, ни ему – вставили еще живые веточки, чтобы был такой живой настоящий запах. Для меня принципиально – красиво нарядить елку. А с живой, к сожалению, так получается не всегда. Ведь она осыпается, ветки опускаются, игрушки скатываются. Поэтому я решила уже раз купить искусственную, чтобы она каждый год была одинаково красива. Новогодние игрушки мы не покупали, у нас их много осталось с прошлых годов. Но символ года Бык все же купили. Также повесили новый оберег на дверь", - поделилась Илона Гвоздева.

Помимо комнаты, где стоит елка, танцовщица еще любит празднично декорировать и другие комнаты в доме.

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"Также я еще украшаю все комнаты, развешиваю цветные гирлянды, шарики, каждая комната индивидуальна. У Рии вообще есть своя натуральная елочка", - удивила Илона Гвоздева.

Хореограф Илона Гвоздева поделилась с поклонниками откровенным фото. Снимок девушка опубликовала в Instagram. Она позирует напротив зеркала только в полотенце.