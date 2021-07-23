Влад Яма набрал вес благодаря белковой диете

14 лет назад хореограф Влад Яма сильно похудел из-за стрессов и сильных нагрузок на проекте "Танцы со звездами". Тогда тренер назначил танцору спортивную диету с большим содержанием белка.

После белковой диеты Яма вернул нормальный вес. К фруктовой диете артист категоричен. Он не является ее сторонником, сообщает OBOZREVATEL.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жена Влада Ямы похвасталась спортивным телом в купальнике

"Большую часть жизни я ограничиваю себя в питании. Понимаю, что можно есть, а что нет. Пытаюсь нарушать эти правила как можно реже", - рассказывает хореограф.

Любимый десерт танцора - арбуз с черешней.

"После встречи с диетологом сомнения в арбузной диете только усилились. Невозможно похудеть, употребляя такое огромное количество сахара. Это все стереотипы. Арбуз надо есть для удовольствия, а не для похудения", - добавил Влад Яма.

Фото: instagram/vladyama_official

У Влад Ямы наибольшая фобия - кошки. Этот страх преследует его с детства, отметил мужчина. На него прыгнула кошта, затем пробежала по всему телу и сильно поцарапала.