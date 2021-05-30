Виталий Козловский кардинально изменил прическу: как выглядит певец

Украинский певец 36-летний Виталий Козловский кардинально сменил имидж. Теперь он блондин. Признался, что на такой эксперимент пошел ради творчества.
Результатом изменений артист поделился в своем Instagram.
"Немножко изменил внешность, но душой остаюсь собой. Все ради нового клипа на песню "Доктор", который мы прямо сейчас снимаем. Заходите время от времени в мои сториз, буду там сниппеть новым синглом", - написал певец.
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Единственная дочь американского рэпера 48-летнего Эминема 25-летняя Хейли Джейд Скотт ошеломила фанатов откровенным фото. Она опубликовала снимок в Instagram, на котором предстала в раздельном купальнике.
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