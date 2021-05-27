Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике

Единственная дочь американского рэпера 48-летнего Эминема 25-летняя Хейли Джейд Скотт ошеломила фанатов откровенным фото.

Она опубликовала снимок в Instagram, на котором предстала в раздельном купальнике. Дочь Эминема позировала в белом бикини, который подчеркивал ее загорелую фигуру. Пляжный образ дополнила панамой.

"Готовая ко всем летним дням", - подписала она пикантный снимок.

Фото: instagram.com/hailiejade

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Фаны выразили восхищение ее сочными формами и отметили выбор бикини в комментариях.

Хейли Скотт Метерс, дочь Эминема, опубликовала новые "горячие" снимки в купальнике. Девушка знает, как обратить внимание на свой аккаунт с аудиторией 2,1 млн подписчиков. Поехала на Гавайи и запостила фото с отдыха, чем обрадовала фанатов.