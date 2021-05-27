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четверг, 27 мая 2021 13:56

Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
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Единственная дочь американского рэпера 48-летнего Эминема 25-летняя Хейли Джейд Скотт ошеломила фанатов откровенным фото.

Она опубликовала снимок в Instagram, на котором предстала в раздельном купальнике. Дочь Эминема позировала в белом бикини, который подчеркивал ее загорелую фигуру. Пляжный образ дополнила панамой.

"Готовая ко всем летним дням", - подписала она пикантный снимок.

Дочь Эминема Хейли Джейд Скотт знает, как привлечь внимание подписчиков
Фото: instagram.com/hailiejade
Дочь Эминема Хейли Джейд Скотт знает, как привлечь внимание подписчиков
Дочь Эминема Хейли Джейд Скотт знает, как привлечь внимание подписчиков
Дочь Эминема Хейли Джейд Скотт знает, как привлечь внимание подписчиков
Дочь Эминема Хейли Джейд Скотт знает, как привлечь внимание подписчиков

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Фаны выразили восхищение ее сочными формами и отметили выбор бикини в комментариях.

Хейли Скотт Метерс, дочь Эминема, опубликовала новые "горячие" снимки в купальнике. Девушка знает, как обратить внимание на свой аккаунт с аудиторией 2,1 млн подписчиков. Поехала на Гавайи и запостила фото с отдыха, чем обрадовала фанатов.

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