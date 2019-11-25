Виновата Слава: Стала известна причина развода Эдгара Каминского

Эдгар и Слава Камински были в браке 5 лет. Фото: Instagram

Пластический хирург Эдгар Каминский рассказал, почему расстался с певицей Славой Каминской. Пара официально развелась в июле.

В интервью программе "Звездный путь" на канале "Украина" Каминский отметил, что бывшая жена его постоянно ревновала.

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"Это одна из основных причин. Никто тарелками у меня не бросал. Однако у меня очень сложная профессия, я оперирую людей, и мне нужно быть максимально сконцентрированным и максимально спокойным. То есть во время операций не должен думать о том, что сейчас будет дома, или перед операцией мне звонят и что-то пытаются сказать. Это хирургическая профессия, и это нужно ценить и понимать. Было много моментов, когда я понимал, что это трудно, потому что сложности дома, а потом еще сложная операция. Невозможно отделить одно от другого. Если люди живут друг с другом, должно быть доверие, это самое главное, если его нет - не стоит жить вместе", - сказал Каминский.

Недавно Слава рассказала, что уже имеет новые отношения, и развод не повлиял на ее отношение к браку. Новые слухи она подогрела фотографией, на которой позирует с кольцом на безымянном пальце.