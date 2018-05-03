Виктория из "НеАнгелов" показала, как держит себя в форме

Участница украинского коллектива "НеАнгелы" Виктория Смеюха порадовала своих поклонников полезными советами и упражнениями на тему того, как поддерживать свою фигуру в идеальной форме.

На своей Иnstagram странице Викториия опубликовала целую серию коротких видео, на которых лично демонстрирует, как правильно надо выполнять упражнения.

Певица показала комплекс для укрепления ног и рук. При этом занятия включают использование спортснаряды.

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Автор: Социальные сети

Автор: Социальные сети

"Как же приятно чувствовать боль в мышцах, которая делает тебя сильным и энергичным" крабом ", как в третьем видео", - написала Вика из "НеАнгелов".

Также Виктория поспешила показать фото-результат таких тренировок, опубликовав несколько своих вдохновляющих снимков.

"Настоящая победа - это победа над собой!" - уверена певица.

Ранее Виктория Смеюха осуществила давнюю мечту - совершила полет на воздушном шаре. Звезда отправилась в турецкий регион Каппадокии, где поднялась в небо.