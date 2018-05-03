Анфиса Чехова потрясла похудевшей фигурой в бикини

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Актриса Анфиса Чехова опубликовала новый откровенный снимок: звезда позирует в бикини на Бали.

Ранее звезда рассказывала, что похудела без особых физических усилий. Главное, по мнению Анфисы, поменяться внутри.

"Я обожаю неспешные утренние посиделки за завтраком. Непременно с красивым видом, вкусным кофе, интересной книжкой или приятным собеседником. На самом деле, завтраки - это одна из составляющих моего счастья!

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Ну, а если говорить о моём питании и меню моих завтраков, то я не делаю никаких усилий над собой и не применяю силу воли! Я ем то, что мне кажется вкусным! Просто многие общепринято вкусные вещи, перестали быть для меня таковыми.

Когда я вижу маслянно-сахарный тортик, он вызывает у меня скорее негативные чувства, ровно как и дрожжевой круасан, сдобная булка и прочие продукты, медленно и верно нас разрушающие ( и речь тут даже не о внешнем виде)

Сегодня на завтрак я заказала зеленый смузи боул, состоящий из йогурта, взбитых трав, спирулины, банана и зёрен))

И бездрожжевые вафли из полезной муки, без сахара и яиц, но с натуральной, свежайшей, только что взбитой, рикотой.

Айс капучино и флет уайт на кокосовом молоке))", - пишет Чехова.

Поклонники считают, что Чехова похожа на Софи Лорен. Чехова проводит лично тренинги по гармоничному похудению.