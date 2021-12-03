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пятница, 03 декабря 2021 12:03

"Вице-мисс Украина Вселенная" потанцевала с козлом в новом клипе
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Финалистка шоу "Голос країни-2014" и "Вице-мисс Украина Вселенная-2015" Яна Брылицкая, выступающая под сценическим именем Brilitskaya, представила клип на песню "Засихай"
Фото: предоставлено пиар-агентом певицы
Финалистка шоу "Голос країни-2014" и "Вице-мисс Украина Вселенная-2015" Яна Брылицкая, выступающая под сценическим именем Brilitskaya, представила клип на песню "Засихай"
Финалистка шоу "Голос країни-2014" и "Вице-мисс Украина Вселенная-2015" Яна Брылицкая, выступающая под сценическим именем Brilitskaya, представила клип на песню "Засихай"
Финалистка шоу "Голос країни-2014" и "Вице-мисс Украина Вселенная-2015" Яна Брылицкая, выступающая под сценическим именем Brilitskaya, представила клип на песню "Засихай"
Финалистка шоу "Голос країни-2014" и "Вице-мисс Украина Вселенная-2015" Яна Брылицкая, выступающая под сценическим именем Brilitskaya, представила клип на песню "Засихай"

Финалистка шоу "Голос країни-2014" и "Вице-мисс Украина Вселенная-2015" Яна Брылицкая, выступающая под сценическим именем Brilitskaya, представила клип на песню "Засихай".

Режиссером выступила Валерия Мазур. Как отметили в описании под видео на YouTube, этот трек посвящен разочарованным в собственных отношениях женщинам.

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"Источник - еще один символ песни, скрывающий за собой отсутствие желания у партнера прилагать какие-либо усилия для того, чтобы ваш колодец не пересох. Козел - это та самая аллегория, к которой обращается каждая после завершения отношений", - говорится под роликом.

Певица Tayanna выпустила mood video на магический трек "Темна вода". Срежиссировала видео Маша Сивякова.

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