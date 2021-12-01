Tayanna в облегающем комбинезоне изгибалась в дыму

Певица Tayanna выпустила mood video на магический трек "Темна вода". Срежиссировала видео Маша Сивякова.

Премьерой звезда поделилась в Instagram. По ее словам, эта песня является метафорой, олицетворяющей невероятную глубину чувств, которые испытывает женщина.

Автор: instagram.com/tayanna_reshetnyak Tayanna представила mood video на песню "Темная вода"

"Наша история о внутренних переживаниях героини вперемешку с воспоминаниями о любимом и случившемся между ними конфликте. Зеркальный куб - образ внутреннего мира певицы, в котором она показывает настоящие чувства и эмоции с помощью танца", - прокомментировала Сивякова.

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Певица Tayanna порадовала фанатов пикантным фото. Звезда проводит долгожданный отпуск в тёплых краях. Исполнительница наслаждается отдыхом: устраивает экскурсии, купается и любуется видами. На одном из снимков позировала без купальника.