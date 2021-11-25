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четверг, 25 ноября 2021 11:45

Снимок в стиле ню: голая Tayanna соблазнительно оперлась о скалу
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Певица Tayanna порадовала фанатов пикантным фото. Звезда проводит долгожданный отпуск в тёплых краях.

Исполнительница наслаждается отдыхом: устраивает экскурсии, купается и любуется видами. Делится солнечными фото в Instagram. На одном из снимков позировала без купальника.

Tayanna повернулась к камере боком, чтобы скрыть обнаженную грудь. Устроила фотосессию у скалы.

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Певица Tayanna восхитила фанов откровенным снимком
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak
Певица Tayanna восхитила фанов откровенным снимком
Певица Tayanna восхитила фанов откровенным снимком
Певица Tayanna восхитила фанов откровенным снимком
Певица Tayanna восхитила фанов откровенным снимком

Карьеру Tayanna начала в 2008 году в группе "Горячий шоколад". В 2011 году она покинула коллектив, родила сына и посвятила ему всю себя.

Однако в 2014-м Tayanna решила вернуться на сцену. Она пошла на шоу "Голос країни", однако не смогла повернуть ни одно из тренерских кресел.

В 2015 году она вернулась на сцену главного вокального шоу страны с зажигательной песней "Край, мій рідний край". Все четыре тренера повернулись. Участие в проекте Татьяна Решетняк, настоящее имя певицы, продолжила в команде Потапа, с которым дошла до финала и заняла второе место.

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