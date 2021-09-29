 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1098
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 414
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1935
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
1 Просмотров: 1161
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 855
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1296
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1278
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 702
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2232
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 972
Фото
Все фото
10
5
3
3
7
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
Ведущий Анатолий Анатолич взял звезд в крестные сыну
Ведущий Анатолий Анатолич взял звезд в крестные сыну
Alyona Alyona впервые показала лицо загадочного бойфренда
Alyona Alyona впервые показала лицо загадочного бойфренда
Невестка Ющенко в купальнике показала &quot;аскетический&quot; отдых в Турции
Невестка Ющенко в купальнике показала "аскетический" отдых в Турции
Видео
Все видео
На 15 лет младше: Джоли заподозрили в романе с бывшим Беллы Хадид
На 15 лет младше: Джоли заподозрили в романе с бывшим Беллы Хадид
Солистка группы Kazka призналась, что сделала пирсинг в интимном месте
Солистка группы Kazka призналась, что сделала пирсинг в интимном месте
"Назад просится" - Ани Лорак раскритиковали за украиноязычную песню
"Назад просится" - Ани Лорак раскритиковали за украиноязычную песню
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
Netflix выпустит документальный фильм о борьбе Бритни Спирс с отцом-опекуном
Netflix выпустит документальный фильм о борьбе Бритни Спирс с отцом-опекуном
Интервью
1/5
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 468
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1710
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3483
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 801
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2682
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
28 сентября 2021
Просмотров: 450
Мати хотіла зробити аборт
– Мені було за 30, народила трьох дітей. Жили бідно, чоловік заробляв мало. У нас були проблеми, але лікарі навідріз відмовлялися робити ...
среда, 29 сентября 2021 12:27

Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10

  Комментировать

29 сентября певица Tayanna, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, празднует день рождения - звезде исполнилось 37 лет.

Gazeta.ua предлагает просмотреть горячие фото именинницы.

Карьеру Tayanna начала в 2008 году из группы "Горячий шоколад". В 2011 году она покинула коллектив, родила сына и посвятила ему всю себя.

Однако в 2014-м Tayanna решила вернуться на сцену. Она пошла на шоу "Голос країни", однако не смогла повернуть ни одно из тренерских кресел.

2015 года она вернулась на сцену главного вокального шоу страны с зажигательной песней "Край, мій рідний край". Все четыре тренера повернулись. Участие в проекте Решетняк продолжила в команде Потапа, с которым дошла до финала и заняла второе место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Певица Tayanna снялась обнаженной для мужского глянца

В 2017-2018 годах она участвовала в Национальном отборе Евровидения. Певица планировала побороться за право представлять Украину на песенном конкурсе в 2019 году, однако за несколько недель до начала Национального отбора отказалась от участия в нем.

29 сентября Tayanna празднует 37-летие.
Фото: @tayanna_reshetnyak
29 сентября Tayanna празднует 37-летие.
29 сентября Tayanna празднует 37-летие.
29 сентября Tayanna празднует 37-летие.
29 сентября Tayanna празднует 37-летие.

Певица Tayanna представила песню "Как плакала она". Композиция войдет в будущий альбом "Фантастическая женщина". Впервые трек "Как плакала она" прозвучал на сольном концерте исполнительницы в Киеве. Автором слов и музыки является сама певица.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
сентября

Андрей Шевченко празднует юбилей - основные факты о легендарном футболисте

Самое читаемое
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
 Просмотров: 10791
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
5
 Просмотров: 9558
Как стильно присоединить лоджию к комнате: лучшие варианты зонирования
Как стильно присоединить лоджию к комнате: лучшие варианты зонирования
14
 Просмотров: 5004
Мейхер поразила глубокими размышлениями под фото пышного бюста
Мейхер поразила глубокими размышлениями под фото пышного бюста
5
 Просмотров: 3762
В Киеве женщина без одежды останавливала машины танцами: курьезное видео
В Киеве женщина без одежды останавливала машины танцами: курьезное видео
 Просмотров: 3582
Знаменитости
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
5
 Просмотров: 999
Ведущий Анатолий Анатолич взял звезд в крестные сыну
Ведущий Анатолий Анатолич взял звезд в крестные сыну
3
 Просмотров: 351
Alyona Alyona впервые показала лицо загадочного бойфренда
Alyona Alyona впервые показала лицо загадочного бойфренда
3
 Просмотров: 765
Невестка Ющенко в купальнике показала "аскетический" отдых в Турции
Невестка Ющенко в купальнике показала "аскетический" отдых в Турции
7
 Просмотров: 2304
Намекнула на смену ориентации: Граймс впервые прокомментировала разрыв с Илоном Маском
Намекнула на смену ориентации: Граймс впервые прокомментировала разрыв с Илоном Маском Просмотров: 459
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
1
В кабинете Зеленского говорили о замене Разумкова
1
У Зеленского планируют зачистить медиарынок накануне выборов - Уманский
1
Лукашенко заявил об открытии фронта против Украины - в МИД отреагировали
Голосов: 43652
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть