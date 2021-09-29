Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы

29 сентября певица Tayanna, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, празднует день рождения - звезде исполнилось 37 лет.

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Карьеру Tayanna начала в 2008 году из группы "Горячий шоколад". В 2011 году она покинула коллектив, родила сына и посвятила ему всю себя.

Однако в 2014-м Tayanna решила вернуться на сцену. Она пошла на шоу "Голос країни", однако не смогла повернуть ни одно из тренерских кресел.

2015 года она вернулась на сцену главного вокального шоу страны с зажигательной песней "Край, мій рідний край". Все четыре тренера повернулись. Участие в проекте Решетняк продолжила в команде Потапа, с которым дошла до финала и заняла второе место.

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В 2017-2018 годах она участвовала в Национальном отборе Евровидения. Певица планировала побороться за право представлять Украину на песенном конкурсе в 2019 году, однако за несколько недель до начала Национального отбора отказалась от участия в нем.

Фото: @tayanna_reshetnyak

Певица Tayanna представила песню "Как плакала она". Композиция войдет в будущий альбом "Фантастическая женщина". Впервые трек "Как плакала она" прозвучал на сольном концерте исполнительницы в Киеве. Автором слов и музыки является сама певица.