 
Ексклюзивы
1/5
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 576
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 108
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Просмотров: 567
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 297
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1296
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 3645
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3690
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5580
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 14805
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 3951
Фото
Все фото
5
19
16
8
5
Полякова из Dzidzio представили клип на саундтрек новогодней комедии
Полякова из Dzidzio представили клип на саундтрек новогодней комедии
Назарию Яремчуку исполнилось бы 70: опубликовали архивные фото эстрадного певца
Назарию Яремчуку исполнилось бы 70: опубликовали архивные фото эстрадного певца
&quot;Кто-то подумает: &quot;Какой ужас!&quot; – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Барских показал грязные танцы в клипе на пьянящий сингл Tequila Sunrise
Барских показал грязные танцы в клипе на пьянящий сингл Tequila Sunrise
Кароль в сексуальном наряде позаигрывала с неизвестным в mood video
Кароль в сексуальном наряде позаигрывала с неизвестным в mood video
Видео
Все видео
Tayanna в облегающем комбинезоне изгибалась в дыму
Tayanna в облегающем комбинезоне изгибалась в дыму
"В Украине две беды - это жлобы и враги" - Pororoka выпустила мистический клип о лесных пожарах
"В Украине две беды - это жлобы и враги" - Pororoka выпустила мистический клип о лесных пожарах
С участием топ-модели: в клипе "Бумбокс" показали поцелуи под душем и битву фехтовальщиков
С участием топ-модели: в клипе "Бумбокс" показали поцелуи под душем и битву фехтовальщиков
Каменских выпустила осеннее mood video с блогером-романтиком TikTok
Каменских выпустила осеннее mood video с блогером-романтиком TikTok
Фильм Сенцова о криминальной Украине победил на кинофестивале в Швеции
Фильм Сенцова о криминальной Украине победил на кинофестивале в Швеции
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 1710
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2484
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 864
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3843
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3852
Колонка
30 ноября 2021
Просмотров: 594
Вибір
– Ненавиджу готувати, – каже знайома Ілона. Ми з нею на дитячому майданчику. В обох – немовлята. – Колишній чоловік мене ...
среда, 01 декабря 2021 15:43

Полякова из Dzidzio представили клип на саундтрек новогодней комедии
5

  Комментировать

Исполнители Оля Полякова и Dzidzio представили видеоработу на саундтрек семейной комедии "Звезды по обмену". Песня называется "Щасливі люди". В ленте, премьера которой состоится 1 января 2022, певцы сыграли главные роли.

"Щасливі люди" являются первым совместным треком Поляковой и лидера группы Dzidzio Михаила Хомы. Дуэт выпустил клип, в который вошли кадры из фильма. Автором слов и музыки стал сам Хома.

"Люди часто забывают, что они счастливы. А в нашей песне, как и в счастье, все самое главное – в простоте. С Олей мы работали легко, вдохновенно, пели, записывали на студии и смотрели друг другу в глаза", – рассказал артист.

Оля Полякова и Dzidzio выпустили первый совместный трек "Щасливі люди"
Фото: предоставлено пиар-агентом артистки
Оля Полякова и Dzidzio выпустили первый совместный трек "Щасливі люди"
Оля Полякова и Dzidzio выпустили первый совместный трек "Щасливі люди"
Оля Полякова и Dzidzio выпустили первый совместный трек "Щасливі люди"
Оля Полякова и Dzidzio выпустили первый совместный трек "Щасливі люди"

Полякова также поделилась впечатлениями от работы с Хомой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Tayanna в облегающем комбинезоне изгибалась в дыму

"На студии Михаил "писал" меня более 7 часов. Я говорю: "Хватит, я хорошо спела". А он: "Давай еще вот эту и эту фразу еще". Слушалась, все делала так, как он просил", - сказала певица.

На Одесском кинофестивале певица Оля Полякова представила свой первый фильм "Звезды по обмену". В нем сыграла не только главную роль, но и выступила сопродюсером.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полякова из Dzidzio представили клип на саундтрек новогодней комедии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

Зои Кравиц отмечает 33-летие. Самые раскрепощенные фото дочери культового музыканта

Разговаривал по-украински. Уейн Гретцки первым в НХЛ набрал 3000 очков

Марш миллиона: началась Революция достоинства

Женщина не уступила место в автобусе: ее арестовали

За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего

Самое читаемое
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения Просмотров: 25137
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве Просмотров: 12438
Ахметов собрал &quot;своих&quot; для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
 Просмотров: 11737
&quot;Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла&quot; - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
"Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла" - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
 Просмотров: 9000
Актер-трансгендер Элиот Пейдж показал обнаженное тело после смены пола
Актер-трансгендер Элиот Пейдж показал обнаженное тело после смены пола
5
 Просмотров: 5697
Культура
Tayanna в облегающем комбинезоне изгибалась в дыму
Tayanna в облегающем комбинезоне изгибалась в дыму
 Просмотров: 405
Назарию Яремчуку исполнилось бы 70: опубликовали архивные фото эстрадного певца
Назарию Яремчуку исполнилось бы 70: опубликовали архивные фото эстрадного певца
19
 Просмотров: 2853
Легендарный Хаяо Миядзаки планирует снять последний анимационный фильм
Легендарный Хаяо Миядзаки планирует снять последний анимационный фильм Просмотров: 135
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
16
 Просмотров: 459
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
 2 Просмотров: 1467
Больше всего комментируют
5
За госпереворот предлагают по 1 тыс. грн в день - Корниенко
4
КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский
4
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
3
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
2
Арахамия прокомментировал информацию о госперевороте
Голосов: 2841
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть