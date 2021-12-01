Полякова из Dzidzio представили клип на саундтрек новогодней комедии

Исполнители Оля Полякова и Dzidzio представили видеоработу на саундтрек семейной комедии "Звезды по обмену". Песня называется "Щасливі люди". В ленте, премьера которой состоится 1 января 2022, певцы сыграли главные роли.

"Щасливі люди" являются первым совместным треком Поляковой и лидера группы Dzidzio Михаила Хомы. Дуэт выпустил клип, в который вошли кадры из фильма. Автором слов и музыки стал сам Хома.

"Люди часто забывают, что они счастливы. А в нашей песне, как и в счастье, все самое главное – в простоте. С Олей мы работали легко, вдохновенно, пели, записывали на студии и смотрели друг другу в глаза", – рассказал артист.

Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Полякова также поделилась впечатлениями от работы с Хомой.

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"На студии Михаил "писал" меня более 7 часов. Я говорю: "Хватит, я хорошо спела". А он: "Давай еще вот эту и эту фразу еще". Слушалась, все делала так, как он просил", - сказала певица.

На Одесском кинофестивале певица Оля Полякова представила свой первый фильм "Звезды по обмену". В нем сыграла не только главную роль, но и выступила сопродюсером.