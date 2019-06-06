Вера Брежнева ответила новой песней на новость об измене Меладзе

Вера Брежнева презентовала клип на новую песню. Фото: instagram.com/ververa/

Певица Вера Брежнева презентовала новый клип на песню "Я не святая". Говорит, что решила воспользоваться случаем по случаю вероятной измены своего мужа Константина Меладзе.

Того на днях в соцсети обвинили в супружеской измене. Опубликовали видео, на котором мужчина похожий на композитора уткнулся лицом в грудь неизвестной блондинки.

"Пока Константин Меладзе, по сообщениям журнала Стархит, гуляет в клубе, ныряя в грудь неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видео-работу. И когда он все успевает? Хотя... и я не святая", - отметила Вера на странице в соцсети.

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Певица и актриса Вера Брежнева поделилась на своей странице в Instagram черно фотографией со своими тремя сестрами - Галиной, Настей и Викторией.