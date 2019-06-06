Вера Брежнева ответила новой песней на новость об измене Меладзе

Певица Вера Брежнева презентовала новый клип на песню "Я не святая". Говорит, что решила воспользоваться случаем по случаю вероятной измены своего мужа Константина Меладзе.
Того на днях в соцсети обвинили в супружеской измене. Опубликовали видео, на котором мужчина похожий на композитора уткнулся лицом в грудь неизвестной блондинки.
"Пока Константин Меладзе, по сообщениям журнала Стархит, гуляет в клубе, ныряя в грудь неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видео-работу. И когда он все успевает? Хотя... и я не святая", - отметила Вера на странице в соцсети.
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Пока Константин Меладзе @meladzemusic , по сообщениям журнала Стархит , гуляет в клубе , ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видео-работу 🤪 . И когда он все успевает....?! 🤷🏼♀️ Хотя .... и #ЯнеСвятая #инстаграмщица #тяжелыйлюкс ПРЕМЬЕРА!!! Уже в YOUTUBE 🔝 Ссылка в bio 💣
Певица и актриса Вера Брежнева поделилась на своей странице в Instagram черно фотографией со своими тремя сестрами - Галиной, Настей и Викторией.
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