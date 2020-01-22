Венди теперь не та: порноактриса показала роскошное тело

Американская актриса Мейтленд Уорд, что перешла в порно-индустрию из фильмов Диснея, не прячась показывает себя в откровенных позах и белье.

Фотографию в прозрачном комплекте белья звезда опубликовала в Instagram.

Автор: nstagram.com/maitlandward/ Розовые полупрозрачные трусики и бюстгальтер рыжеволосой Мейтленд украшает цветочный принт из розовых роз

Розовые полупрозрачные трусики и бюстгальтер рыжеволосой Мейтленд украшает цветочный принт из розовых роз.

"Придумайте название! В честь моей победы за лучшую роль в фильме" Drive". Победитель получит DVD с моей подписью. Свяжемся с ним в пятницу", - написала под фото актриса.

Фоловеры предлагали самые неожиданные варианты.

"Мам, это Венди!", "Трудно подписывать, когда доступна только одна рука", "Найдите время, чтобы понюхать розы", "Возможно, я выгляжу серьезно, но я, безусловно, просто ми-ми", "Когда роза больше, чем просто роза", - поделились своими идеями поклонники.

Какая подпись к фото победила, пока не известно.

Американская актриса Мейтленд Уорд рассказала почему бросила студию Disney и перешла в порноиндустрию. По ее словам, в этой области она зарабатывает гораздо больше и о своем выборе не жалеет. "Когда люди говорят, что мне пришлось пойти в порно, я смеюсь. Это хорошая работа, а я получаю больше денег сейчас", - заявила 42-летняя звезда, сообщает издание Daily Beast.