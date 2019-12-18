"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно

Фото: .instagram.com/maitlandward

Американская актриса Мейтленд Уорд рассказала почему бросила студию Disney и перешла в порноиндустрию. По ее словам, в этой области она зарабатывает гораздо больше и о своем выборе не жалеет.

"Когда люди говорят, что мне пришлось пойти в порно, я смеюсь. Это хорошая работа, а я получаю больше денег сейчас", - заявила 42-летняя звезда, сообщает издание Daily Beast.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Многие меня считают ненормальной" - Мила Йовович

Уорд говорит, что ее агент был недоволен, когда она начала поститься эротические снимки в Instagram, поэтому она начала сниматься в порно, объяснив это желанием быть собой. По словам знаменитости, сейчас ее доход в месяц составляет до 62 тыс. долл. на месяц.

Мейтленд Уорд снималась в таких сериалах, как "Правила совместной жизни", "Большой ремонт", "Дерзкие и красивые" и "Бостонская школа".

Украинский журнал для мужчин XXL порадовал своих читателей подарком - календарем на 2020 год. Его украсили знаменитые украинском.

На фото в откровенных нарядах гимнастка Анна Ризатдинова, певицы Слава Каминская и Миша Романова, ведущая Леся Никитюк и многие другие. Красавицы позируют в сексуальных платьях, нижнем белье и чулках.