Ведущие "1+1" рассказали, какими родителями хотят быть

Фото: пресс-служба

Недавно в Киеве состоялась церемония награждения всеукраинской премии "Папа года 2019". Ведущими вечера стали звезды утреннего шоу "Завтрак. Выходной" на канале "1+1" Валентина Хамайко и Александр Попов.

Одним из гостей стал ведущий "Завтрак с 1+1" Руслан Сеничкин. Он рассказал, каким видит себя в роли отца.

"Каким я могу быть отцом? Конечно, лучшим. Я хочу воспитывать прежде всего личность, а не ребенка, которая должна в старости принести мне стакан воды. Не так надо воспитывать. Нужно воспитывать свободного человека, а он уже сам решит - нести мне стакан воды в старости или нет", - рассказал Руслан Сеничкин.

Автор: пресс-служба Ведущий Руслан Сеничкин

Телеведущий признался, что мечтает о сыне и ему даже снилось, что у него будет сын, но имя будущему ребенку еще не придумал.

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Ведущий "Завтрак. Выходной" Александр Попов рассказал, каким он будет отцом.

"Я хочу быть таким же отцом, как мой отец был для меня. Это сочетание всего - любви, отваги, строгости, веры в своего ребенка. Он всегда гордился мной", - поделился Попов.

Ведущий программы "Едим за 100" Алексей Душка уже имеет дочь. Вместе с женой Еленой он воспитывает 2-летнюю Дарью.

Автор: пресс-служба Алексей Душка с женой Еленой и дочерью Дарьей

"Бываю строгим, когда вижу, что дочери что-то может навредить. Я сначала локализуют эту проблему, а потом уже стараюсь объяснить. Но эта локализация возможной беды может быть очень суровой, на мой взгляд. Я могу просто выдернуть ребенка, я могу крикнуть на дочь, чтобы она испугалась и не полезла туда, где будет ей больно", - сказал Душка.

Напомним, 12 июня состоялась премия "Папа года 2019". Благодаря экспертном жюри премии и онлайн-голосованию в номинации "Папа-звезда" победил актер, креативный продюсер сериала "Великі вуйки", ведущий "Танцев со звездами" Юрий Горбунов. Награждение происходило в 6 номинациях: Папа-звезда, Папа-спортсмен, Папа-врач, Папа в сфере образования, Папа-блогер и Выбор 4mama.ua. За номинантов на протяжении 3-х месяцев на сайте tatoroku.4mama.ua голосовало народное жюри.