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Ведущая ТСН обратилась к украинцам после ужасного ДТП

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Ведущая ТСН обратилась к украинцам после ужасного ДТП
Лидия Таран на днях попала в ДТП. Фото: instagram.com/lidiyataran

Ведущая телеканала "1+1" Лидия Таран после аварии обратилась к поклонникам. Звезда заявила, что ненавидит скорость и призвала не торопиться.

Пост обнародовала в Instagram.

"Я окончательно поняла, что ненавижу скорость. Хотя со мной все хорошо. И скорость была не моя. И слава Богу, я жива. И водитель, да и в других соседних авариях жертв нет. На этот раз. Но, друзья, ну плиз. Давайте. Жить. Медленно. Нет, я не призываю к меланхолии и круглосуточному созерцанию за тем, как падают листья. Это слишком", - написала Таран.

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Таксист, везший телеведущую, с ней все же связался. Интересовался, как она себя чувствует.

"Вечером таки написал водитель такси на ломаном русском: "Я ничего, главное, с вами все нормально". Я хочу поблагодарить всех, кто обо мне беспокоился. Я счастлива, что у меня есть все вы и не хочу терять никого. Поэтому... Давайте жить медленно. Не спешить, а пытаться ощутить полностью каждую минуту жизни", - призвала Таран.

Лидия Таран попала в ДТП в эти выходные. Ведущая в такси ехала домой, когда автомобиль врезался в другую машину. Серьезные травмы в аварии Таран не получила. У нее была содрана об асфальт рука и болел лоб.

Выяснилось, что водитель такси из-за плохой видимости и отсутствия обязательного знака аварийной остановки вовремя не заметил аварию на дороге. Таксист вынужден был выехать на другую полосу, а там тоже стоял автомобиль. От удара машина такси, в которой ехала Таран, загорелась. Лишь чудом ей удалось вовремя выпрыгнуть из салона, пишет ТСН.

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