Ведущая Людмила Барбир снялась в соблазнительной фотосессии

Фото: пресс-служба

Телеведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1", актриса и участница нового сезона "Танцев со звездами" Людмила Барбир появилась на обложке журнала "Единственная" в соблазнительном образе.

Телеведущая позировала в элегантном платье сапфирового цвета с одним открытым плечом и массивными серьгами. Некоторые поклонники сравнили Барбир с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

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В интервью ведущая впервые рассказала, что в ней течет японская кровь. Свое происхождение Барбир исследовала с помощью ДНК-теста в американской лаборатории.

"Я была удивлена полученными данными, так во мне бурлит такая смесь. Кроме нашей гуцульской, европейской крови, в этническом составе моей ДНК есть несколько процентов из Уэльса, Шотландии, Ирландии и Японии, а также евреев Ашкенази. Узнав об этом, мне теперь хочется более детально разобраться в моем происхождении, поэтому я обратилась к историку, который исследует архивные документы ", - поделилась Людмила Барбир.

Автор: пресс-служба Барбир исследовала ДНК в американской лаборатории

"Мои родители вообще не догадывались, что у меня есть такие корни, но были приятно удивлены. Мама сказала: "Интересно, это по моей линии или по папиной?". А вот человек не был удивлен ".

Напомним, коллега Людмилы Барбир из "Сніданок з 1+1" Руслан Сеничкин также ранее делал ДНК-исследования своей крови. Оказалось, что у него течет турецкая кровь и большой процент стран Прибалтики. Теперь Людмила и Руслан вместе с историками будут подробнее исследовать свои генеалогические деревья.