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среда, 23 февраля 2022 09:33

"Вау, это было невероятно" - Джамала впервые призналась, как муж делал ей предложение
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Певица Джамала впервые откровенно рассказала о предложении мужа Бекира Сулейманова. Пара поженилась в апреле 2017 года.

Свадьбу сыграли в Киеве, но делал предложение Сулейманов во Львове. В программе "Зірковий шлях" артистка призналась, что помнит тот день до мелочей.

Муж Джамалы продумал все до мелочей. Предварительно договорился с менеджером певицы, чтобы та после концерта затащила ее на ратушу, с которой открывается фантастический вид на исторический центр.

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"Я устала после концерта, звонит помощница и говорит: "Известный польский фотограф н приехал на одну ночь сюда, хочет сделать тебе фото на Ратуше ночью". Я удивлена, смущена, уставшая", - вспомнила исполнительница.

Джамала впервые рассказала, как любимый сделал ей предложение на ратуше во Львове
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала впервые рассказала, как любимый сделал ей предложение на ратуше во Львове
Джамала впервые рассказала, как любимый сделал ей предложение на ратуше во Львове
Джамала впервые рассказала, как любимый сделал ей предложение на ратуше во Львове
Джамала впервые рассказала, как любимый сделал ей предложение на ратуше во Львове

Едва поднявшись от усталости по лестнице на Львовскую Ратушу, Джамала увидела своего избранника с невероятным сюрпризом.

"Кто был, тот знает, что там только пешком подниматься. Я на каблуках. Уже ругаю себя, что согласилась. Выхожу на крышу, а там он. С цветами и кольцом, дрожал. Вау, это было невероятно", - говорит артистка.

Певица Джамала несколько дней сама отдыхала на Шри-Ланке. Прошлый год для нее был очень тяжелым. Артистка много времени уделяла творчеству, семье, потому хотела восстановиться, наполниться энергией. Впервые за несколько лет она сама побывала в отпуске. Об этом артистка рассказала в Instagram.

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