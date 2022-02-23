"Вау, это было невероятно" - Джамала впервые призналась, как муж делал ей предложение

Певица Джамала впервые откровенно рассказала о предложении мужа Бекира Сулейманова. Пара поженилась в апреле 2017 года.

Свадьбу сыграли в Киеве, но делал предложение Сулейманов во Львове. В программе "Зірковий шлях" артистка призналась, что помнит тот день до мелочей.

Муж Джамалы продумал все до мелочей. Предварительно договорился с менеджером певицы, чтобы та после концерта затащила ее на ратушу, с которой открывается фантастический вид на исторический центр.

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"Я устала после концерта, звонит помощница и говорит: "Известный польский фотограф н приехал на одну ночь сюда, хочет сделать тебе фото на Ратуше ночью". Я удивлена, смущена, уставшая", - вспомнила исполнительница.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Едва поднявшись от усталости по лестнице на Львовскую Ратушу, Джамала увидела своего избранника с невероятным сюрпризом.

"Кто был, тот знает, что там только пешком подниматься. Я на каблуках. Уже ругаю себя, что согласилась. Выхожу на крышу, а там он. С цветами и кольцом, дрожал. Вау, это было невероятно", - говорит артистка.

Певица Джамала несколько дней сама отдыхала на Шри-Ланке. Прошлый год для нее был очень тяжелым. Артистка много времени уделяла творчеству, семье, потому хотела восстановиться, наполниться энергией. Впервые за несколько лет она сама побывала в отпуске. Об этом артистка рассказала в Instagram.