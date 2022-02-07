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Пять дней рая: Джамала похвасталась яркими фото с отдыха на Шри-Ланке
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Отпуск Джамалы на Шри-Ланке
Фото: instagram.com/jamalajaa
Джамала много времени провела в океане, бассейне, в одиночестве с природой
Исполнительница отдохнула, похвасталась натуральной красотой
Лицо Джамала оставляла без косметики, а волосы естественно укладывала.

Певица Джамала несколько дней сама отдыхала на Шри-Ланке.

Прошлый год для нее был очень тяжелым. Артистка много времени уделяла творчеству, семье, потому хотела восстановиться, наполниться энергией. Впервые за несколько лет она сама побывала в отпуске. Об этом артистка рассказала в Instagram.

На острове, у океана исполнительница отдохнула, похвасталась натуральной красотой. Она много времени провела в океане, бассейне, наедине с природой. А с поклонниками в Instagram делилась самыми яркими моментами. Звезда публиковала фотографии, которые делала во время прогулок, плавания. Она демонстрировала стильные пляжные аутфиты и летние образы для посещения ресторана, прогулок, свиданий.

Лицо Джамала оставляла без косметики, а волосы естественно укладывала. В отпуске она предпочла максимальный комфорт и натуральность. Артистка успела подружиться с местными жителями.

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"Мое путешествие под названием "Ешь, спи, плавай" закончилось. Пять дней рая. Чуть позже соберусь с мыслями и напишу о Шри-Ланке сегодня. Это уже мое третье путешествие именно сюда и совсем другие впечатления. Интересно вам услышать почему? А пока просто спасибо. И хотя это путешествие было Solo, одиночество – не моя тема, поэтому нашла себе столько друзей", – написала Джамала под фото.

Перед путешествием на Шри-Ланку Джамала повезла сыновей на море. Вместе с мужем и двумя детьми певица провела время в солнечном Египте.

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