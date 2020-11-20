Валерия Крук накинула пиджак на голое тело и разорвала шаблоны

Фото: instagram.com/valeriyakruk

Фитнес-модель и телеведущая 41-летняя Валерия Крук заинтересовала подписчиков пикантным фото и откровенным постом на своей странице в Instagram.

Ведущая позировала, сидя на стуле и накинув черный пиджак на голое тело. Экстравагантный образ дополнили массивные серьги и лакированные ботфорты.

"Всю свою жизнь я разрываю шаблоны. В 22 года со мной произошла страшная трагедия, но я осталась жива и полюбила жизнь в 100 раз больше!", - призналась Валерия.

Кроме того, Крук написала, что в 30 лет начала свою телевизионную карьеру и мгновенно стала одной из самых известных и популярных телеведущих в Украине.

"А также обложкой многочисленных мужских журналов, ведущей корпоративов, участницей почти всех шоу страны, снялась в нескольких видеоклипах известных звезд, а также выпустила пару собственных, а также реализовала себя как актриса в нескольких фильмах. (И мечтаю еще!)." - похвасталась Валерия.

Список собственных достижений дополнила тем, что в 38 лет пришла в профессиональный спорт и сумела за 3 месяца тренировок сделать свое тело таким, чтобы стать обладательницей Золотого Кубка Украины в категории Фитнес Бикини. А через год повторить этот же результат и дважды стать вице-чемпионкой Европы.

"В 39 создала свой бренд одежды. В 41 я решила получить второе высшее образование в сфере нутрицилогии и научиться биохакингу. И сейчас я настоящий студент! Мое ​​назначение сегодня - помогать женщинам быть здоровыми, красивыми и как можно дольше молодыми!", - подчеркнула звезда.

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