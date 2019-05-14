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вторник, 14 мая 2019 11:15

Вакарчуку - 44: самые острые цитаты, которые вдохновляют

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Сегодня 44 день рождения празднует украинский певец и музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Автор: ТСН
  Святослав Вакарчук празднует день рождения: подборка самых метких цитат певца
Святослав Вакарчук празднует день рождения: подборка самых метких цитат певца

Публика и критики неоднократно признавали "Океан Эльзы" лучшей рок-группой и лучшим live-коллективом СНГ и Восточной Европы, пишет obozrevatel.

Вакарчук в течении многих лет имеет статус "лидера мнений". Его высказывания часто разбирают на цитаты.

В день рождения музыканта предлагаем вспомнить самые яркие фразы культового музыканта об Украине и украинском народе.

Автор: Elle.ua
  Святослав Вакарчук празднует день рождения: подборка самых метких цитат певца
Святослав Вакарчук празднует день рождения: подборка самых метких цитат певца

"Популизм - наш опиум. Политики сладко врут. Люди берут эту ложь с радостью. Это правда - мучительная. А популизм хоть на мгновение снимает боль".

"Раньше народ ходил в церковь и мечтал о награде на том свете. Сейчас смотрит ТВ и мечтает о награде после выборов. Суть-то не меняется".

"Надо менять страну при первой же возможности. Если не будут давать возможности добром, заберем силой".

Автор: Дніпроград
  Святослав Вакарчук празднует день рождения: подборка самых метких цитат певца
Святослав Вакарчук празднует день рождения: подборка самых метких цитат певца

"Главными врагами Украины есть свои же комплексы и невежество. Поэтому главным оружием должны стать знания. Окопами - библиотеки и учебные классы".

"Единственным честным критерием для проверки правильности взглядов и вкусов есть время. И в науке, и в политике, и в музыке".

"Для того, чтобы не гибнуть на чужих войнах, нам нужно выиграть войну с собственным равнодушием, собственным страхом и собственной безответственностью".

"Все войны на земле начинаются политиками, ведутся военными, и заканчиваются дипломатами".

"Патриотизм - это любовь. Любят не за что-то, а потому, что не могут не любить".

Автор: Politeka
  Святослав Вакарчук празднует день рождения: подборка самых метких цитат певца
Святослав Вакарчук празднует день рождения: подборка самых метких цитат певца

"Человек, у которого нет принципов, никогда не станет счастливым... Нация, которая не имеет принципов, никогда не станет успешной".

"Когда меньшинство мешает большинству, то из нее всегда делают идиотов. Даже когда на самом деле все наоборот. Такова природа человека".

Со свободой, как с женщиной: кажется, что одержал победу, а на самом деле все только начинается.

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Я считаю, что если мы не будем оптимистами, тогда лучше сразу становиться в очередь на кладбище. Нужно всегда бороться за жизнь. Жизнь и свобода выбора - это самое главное, что дал нам Бог.

Народ бывает добрым и отзывчивым. Толпа - нет. Толпа всегда равнодушен и безжалостен. Не будем толпой - будем народом

Если Святослав Вакарчук пойдет на парламентские выборы со своей политсилой, то отберет рейтинг Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Вакарчук имеет шанс попасть в пятерку лидеров.

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Дата
14
мая

Вакарчуку - 44: самые острые цитаты, которые вдохновляют

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