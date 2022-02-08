В трусах и маске: Роналду оздоровился в морозильной камере

Криштиану Роналду в трусах и маске залез в холодильную камеру. Фото: instagram.com/cristiano

Португальский футболист Криштиану Роналду поделился своими средствами по укреплению иммунитета.

Спортсмен показал, как заходит в морозильную камеру в одних трусах и перчатках. Роналду опубликовал видео в Instagram.

"Увидимся", - сказал спортсмен, закрывая дверь криогенной камеры.

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У Роналду четверо детей: 11-летний сын Криштианиньо, близнецы Матео и Эва, которых футболисту родила суррогатная мать, и дочь Алана - общий ребенок Криштиану и Джорджины. Спортсмен скоро станет отцом двойни.