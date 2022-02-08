В трусах и маске: Роналду оздоровился в морозильной камере

Португальский футболист Криштиану Роналду поделился своими средствами по укреплению иммунитета.
Спортсмен показал, как заходит в морозильную камеру в одних трусах и перчатках. Роналду опубликовал видео в Instagram.
"Увидимся", - сказал спортсмен, закрывая дверь криогенной камеры.
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У Роналду четверо детей: 11-летний сын Криштианиньо, близнецы Матео и Эва, которых футболисту родила суррогатная мать, и дочь Алана - общий ребенок Криштиану и Джорджины. Спортсмен скоро станет отцом двойни.
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