В топе и юбке. Полякова на пальме восхитилась мальдивским отдыхом

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Исполнительница Оля Полякова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивских островах. Звезда проводила отпуск вместе с мужем Вадимом и дочерьми Марией и Алисой.

Солнечными кадрами, на которых певица позировала в бикини и в легких платьях, делилась в Instagram. Полякова на последних фото появилась на белоснежном пляже. На одном из снимков уселась на пальму. Для фотосета выбрала белый комплект, состоящий из топа и юбки.

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"Я давно мечтала попасть именно в эту сеть отелей. Видела на картинках и по отзывам, что здесь круто, но что настолько... Острова с озерами, болотами, джунглями, со своей экосистемой, которую берегут и поддерживают. Девиз - no news, no shoes. Мы неделю ходили босиком", - поделилась впечатлениями об отдыхе певица.

Певица Оля Полякова отдыхала с семьей на Мальдивских островах. С курорта публикует яркие фото, где демонстрирует стройную фигуру в бикини. Звезда вместе с мужем Вадимом и дочерями Марией и Алисой проводит отпуск на двухэтажной вилле. Мальдивы встретили артистку черной икрой и бокалом игристого. Также исполнительница опубликовала снимки с пляжной фотосессии.