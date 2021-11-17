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среда, 17 ноября 2021 10:45

В топе и юбке. Полякова на пальме восхитилась мальдивским отдыхом
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Исполнительница Оля Полякова поделилась впечатлениями от мальдивского отдыха
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Исполнительница Оля Полякова поделилась впечатлениями от мальдивского отдыха
Исполнительница Оля Полякова поделилась впечатлениями от мальдивского отдыха
Исполнительница Оля Полякова поделилась впечатлениями от мальдивского отдыха
Исполнительница Оля Полякова поделилась впечатлениями от мальдивского отдыха

Исполнительница Оля Полякова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивских островах. Звезда проводила отпуск вместе с мужем Вадимом и дочерьми Марией и Алисой.

Солнечными кадрами, на которых певица позировала в бикини и в легких платьях, делилась в Instagram. Полякова на последних фото появилась на белоснежном пляже. На одном из снимков уселась на пальму. Для фотосета выбрала белый комплект, состоящий из топа и юбки.

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"Я давно мечтала попасть именно в эту сеть отелей. Видела на картинках и по отзывам, что здесь круто, но что настолько... Острова с озерами, болотами, джунглями, со своей экосистемой, которую берегут и поддерживают. Девиз - no news, no shoes. Мы неделю ходили босиком", - поделилась впечатлениями об отдыхе певица.

Певица Оля Полякова отдыхала с семьей на Мальдивских островах. С курорта публикует яркие фото, где демонстрирует стройную фигуру в бикини.

Звезда вместе с мужем Вадимом и дочерями Марией и Алисой проводит отпуск на двухэтажной вилле. Мальдивы встретили артистку черной икрой и бокалом игристого. Также исполнительница опубликовала снимки с пляжной фотосессии.

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