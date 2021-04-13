В сети показали, как выглядел Боклан 30 лет назад

В сети появилось фото украинского актера Станислава Боклана - как он изменился за 30 лет. Поклонники артиста считают, что возраст его только украсил.

На фотографии, сделанной в 90-е, Боклан изображен в черной футболке, джинсовке и с отросшими волосами. Фото опубликовали на официальном Instagram-аккаунте шоу "Звездный путь".

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Если сравнивать фото 30 лет назад и сейчас, то можно заметить, что Боклан практически не изменился. У него только добавилась седина и появилось несколько морщин.

"Действительно, он стал лучше", "С возрастом появился особый шарм", "Какой был, таким и остался", "Очень хороший мужчина", "Скажу, что красавец и в молодости, и сейчас", - написали люди.

Автор: zirkovyi_shlyah Станислав Боклан в 90-х и сейчас

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