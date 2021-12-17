В пушистом лифчике: Рианна опровергла слухи о беременности эротическими фото

Барбадосская певица 33-летняя Рианна решила расставить точки над "i" в вопросах своей "беременности" и опубликовала сексуальные фото. Снялась в стильном компейне собственного бренда Savage X Fenty.

Звезда, которую в конце ноября провозгласили национальным героем республики Барбадос, опровергла преследовавшие ее в последнее время слухи. Большинство поклонников и таблоидов были уверены в том, что Рианна ждет первенца. Впрочем, артистка доказала обратное.

На снимках в Instagram позировала в пушистом комплекте салатового цвета, состоящего из бюстгальтера и брюк с завышенной талией. Эротическими снимками исполнительница прорекламировала свой бренд. Также она показала видео с бэкстейджа.

Фото: https://www.instagram.com/badgalriri/

В комментариях под постом фанаты отметили, что слухи оказались ложными. Однако некоторые подписчики предположили, что эти фото сделали заранее, чтобы скрыть беременность:

"Она не беременна? Я разочарована", "Оставьте в покое женщину, она забеременеет тогда, когда захочет", "Эта съемка могла произойти раньше, когда еще не было видно живота", "Она "беременная" каждый год, и все не родит".

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Барбадосская артистка Рианна показалась в обольстительном нижнем белье. Звезда анонсировала рождественскую коллекцию из своего бренда Savage X Fenty. Певица снялась в рекламной кампании праздничной коллекции нижнего белья.