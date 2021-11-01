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вторник, 02 ноября 2021 01:45

Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
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Барбадосская артистка 33-летняя Рианна показалась в обольстительном нижнем белье. Звезда анонсировала рождественскую коллекцию из своего бренда Savage X Fenty.

Певица снялась в рекламной кампании праздничной коллекции нижнего белья. На фото, опубликованных в Instagram, позировала среди люстр в темной комнате.

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Рианна эротично извивалась в комплекте нижнего белья фиолетового цвета.

Барбадосская певица Рианна показалась в сексуальном комплекте нижнего белья
Фото: instagram.com/badgalriri
Барбадосская певица Рианна показалась в сексуальном комплекте нижнего белья
Барбадосская певица Рианна показалась в сексуальном комплекте нижнего белья
Барбадосская певица Рианна показалась в сексуальном комплекте нижнего белья
Барбадосская певица Рианна показалась в сексуальном комплекте нижнего белья

Барбадосская певица 33-летняя Рианна украсила обложку осеннего номера журнала Dazed в дерзких образах. Рианна попала в объектив бразильского фэшн-фотографа Рафаэля Паваротти.

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