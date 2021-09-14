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вторник, 14 сентября 2021 11:06

Дреды прикрывали интимные части тела: обнаженная Рианна вызывающе позировала в новой съемке
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Рианна украсила обложку журнала Dazed.
Фото: @dazed
Рианна украсила обложку журнала Dazed.
Рианна украсила обложку журнала Dazed.
Рианна украсила обложку журнала Dazed.
Рианна украсила обложку журнала Dazed.

Барбадосская певица 33-летняя Рианна украсила обложку осеннего номера журнала Dazed в дерзких образах.

Фото появились на официальном аккаунте глянца в Instagram.

Рианна попала в объектив бразильского фэшн-фотографа Рафаэля Паваротти.

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Для съемки звезду одели в образ от Burberry - белый купальник, длинный плащ и ботильоны. На одном из фото знаменитость появилась в комбинезоне со змеиным принтом. На одном из кадров Рианна была полностью голая. Интимные части тела прикрывали длинные белокурые дреды.

Рианна стала долларовой миллиардершей. Теперь она - самая богатая музыкант в мире. Но в целом зарабатывает она не творчеством, а собственной косметической компанией Fenty Beauty. Состояние поп-исполнительницы составляет $1,7 млрд.

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