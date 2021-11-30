Барбадос вышел из-под Великобритании и стал самой молодой республикой

30 ноября остров Барбадос официально провозгласили республикой. Королева Елизавета II больше не является конституционным монархом.
Об этом сообщает Reuters.
В полночь на острове спустили флаг Великобритании и объявили республику. Также раздался национальный гимн и салют из 21 пушки. Сотни людей стояли ночью и наблюдали за событием на мосту Чемберлен в столице.
Теперь остров Барбадос является самой молодой республикой в мире.
Первым президентом стала бывшая судья Сандра Мэйсон, а национальным героем провозгласили барбадосскую певицу Рианну.
От королевской семьи был только принц Чарльз. Королева передала поздравления и пожелала процветания.
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Республиканцы же выразили надежду, что поступок Барбадоса подтолкнет к действиям и другие бывшие колониальные державы, где королева осталась конституционным монархом.
Независимым Барбадос стал еще в 1966 году, но во главе с королевой Елизаветой II. Фактически Барбадос был колонией Великобритании 400 лет - с 1621-го, когда на остров прибыли английские корабли.
О своем решении люди Барбадоса заявили еще в начале 2020 года на фоне расовой дискриминации и дебатах о колониализме.
Теперь Барбадос будет входить в Содружество наций вместе с еще 54 странами.
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