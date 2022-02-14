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вторник, 15 февраля 2022 01:46

В облегающем костюме: "Мисс Украина-Вселенная" очаровала пользователей кадрами с тренировки
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"Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях показала поклонникам, как занимается в спортзале.

Хотя блогер уверена, что нужно принимать себя такой, как есть, но все же женщина настойчиво продолжает совершенствовать свои параметры. Видео она опубликовала в Instagram.

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Публикация от Анна Нéплях | Hanna Nepliakh (@neplyah)

Звезда тренируется в облегающем спортивном костюме без рукавов, удачно подчеркивающем ее стройную фигуру.

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"Ничто так не формирует самодисциплину, как спорт. Именно поэтому в 7:00 я на тренировке. Независимо от того, как прошел мой вечер, сколько я спала, какой день/ночь у меня были", - написала Неплях.

Анна Неплях показала поклонникам, как занимается в спортзале
Фото: instagram.com/neplyah
Анна Неплях показала поклонникам, как занимается в спортзале
Анна Неплях показала поклонникам, как занимается в спортзале
Анна Неплях показала поклонникам, как занимается в спортзале
Анна Неплях показала поклонникам, как занимается в спортзале

Модель из Днепра Анна Неплях, представлявшая Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2021", поделилась горячим роликом. Звезда сняла видео, в котором танцует на каблуках в откровенном наряде. Девушка продемонстрировала соблазнительные формы и женственность. Опубликовала ролик в TikTok.

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