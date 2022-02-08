В полупрозрачном боди: "Мисс Украина-Вселенная" изгибалась на полу в соблазнительном танце

Фото: instagram.com/neplyah

Модель из Днипра Анна Неплях, представлявшая Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2021", поделилась горячим роликом.

Звезда сняла видео, в котором танцует на каблуках в откровенном наряде. Девушка продемонстрировала соблазнительные формы и женственность. Опубликовала ролик в TikTok.

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Для жаркого танца модель надела черное полупрозрачное боди. Она не только покрутила бедрами, но и сексуально поизгибалась на полу.

"Мисс Украина-Вселенная-2021" Неплях продемонстрировала пикантные фото. На серии снимков поразила сеть пикантной фотосессией. Позировала голой, а тело прикрыла шелковой тканью.